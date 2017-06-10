Радар-детектор Artway RD-200 с GPS-информатором

Оглавление Комплектация и внешний вид

ТТХ

Установка и настройка

Использование

Заключение Под брендом Artway сегодня на рынке предлагаются различные электронные аксессуары для автолюбителей. В частности, в каталоге компании представлены четыре модели традиционных радар-детекторов из которых Artway RD-200 представляет собой самое доступное устройство с поддержкой функции GPS-информатора. Учитывая развитие технологий систем фиксации скорости, это дополнение уже давно не является лишним и существенно повышает эффективность использования радар-детектора. Так что его появление в бюджетном секторе можно только приветствовать. Радар-детектор Artway RD-200 на момент подготовки статьи предлагался примерно за 3500 рублей, что выглядит достаточно привлекательно. Модель имеет датчики диапазонов X, K, Ka и круговой лазерный сенсор, способна обнаружить большинство современных систем контроля скорости, оборудована сегментным индикатором, поддерживает звуковые и визуальные оповещения, встроенный GPS-информатор работает с обновляемой через компьютер базой объектов. Благодаря меню с пользовательскими настройками, вы можете существенно сократить число оповещений в ситуациях, когда они не требуются, и тем самым повысить комфорт вождения. Комплектация и внешний вид Устройство поставляется в относительно небольшой коробке из крепкого картона с откидывающейся крышкой, оборудованной магнитным креплением. Оформление достаточно интересное, хотя и не очень яркое на наш взгляд. Используются темные тона и вставки с глянцевым лаком для фотографий и логотипа. На упаковке, как и принято в этом сегменте, приводятся описание, основные особенности, технические характеристики, комплект поставки и данные о производителе. Комплект поставки также стандартный: радар-детектор, кабель питания, крепление на лобовое стекло, противоскользящий коврик («липучка») для размещения на панели, кабель USB, инструкция и гарантийный талон. Также есть листовка с описанием акции «100 рублей на мобильный за отзыв». На сайте производителя можно скачать программу для обновления базы объектов, но электронной версии инструкции там нет. Кабель питания имеет длину почти в три метра, так что проблем с его прокладкой по салону быть не должно. Но для популярного варианта от стекла к прикуривателю в центральной панели он даже слишком длинный. Жаль, что не предусмотрено какой-нибудь «липучки» для удобства крепления свернутой бухты. Толщина провода средняя, оболочка мягкая (по крайней мере, при плюсовой температуре). Устанавливаемый в прикуриватель блок достаточно крупный по размеру (высота — около 10 сантиметров), что может быть не очень удобно в некоторых случаях. Зато в нем есть предохранитель и возможность проходного подключения других устройств. В данном устройстве используется питание напрямую от бортовой сети автомобиля 12 В. Крепление на стекло традиционное — пара небольших прозрачных присосок и металлическая скоба с резиновой вставкой для защиты стекла. Никаких регулировок здесь нет, так что подбирать ориентацию относительно горизонта придется изменением угла сгиба скобы. Рассматриваемая модель радар-детектора имеет традиционную конструкцию корпуса. Габаритные размеры составляют 71×104×33 мм, вес — 125 г. Материал корпуса — темный пластик с матовым покрытием. К качеству изготовления замечаний нет. Все детали подогнаны хорошо, щелей нет, ничего не прогибается и не скрипит. Нижняя поверхность совершенно плоская. На верхней стороне видны дополнительные сенсоры лазерного датчика и три кнопки управления устройством. Пользоваться ими достаточно удобно — они крупные, имеют отличающуюся форму и четкое нажатие со щелчком. Немного выше видна щель встроенного динамика для звуковых оповещений. На левой стороне находится вход для подачи питания. Используется круглый угловой штекер диаметром 3,5 мм. Но вот глубина разъема меньше длины штекера, что немного смущает на первых порах. Ближе к водителю с этой стороны есть колесо регулировки громкости, совмещенное с выключателем питания. Пожалуй, это наиболее удобный в использовании вариант для оперативной настройки. С противоположной стороны пассажира установлен порт Mini-USB, который используется для обновления прошивки устройства при подключении к компьютеру. Использовать его для питания радар-детектора в обычном режиме работы нельзя. Фронтальная сторона корпуса закрыта полупрозрачной линзой из пластика для датчиков. Над ней видна щель для крепления устройства на лобовое стекло. На обращенном к пользователю торце находится небольшой (40×10 мм) многофункциональный сегментный дисплей, выполненный по технологии OLED, поддерживающий регулировку яркости. На нем умещаются значок направления, четыре цифры и знаки режима работы. Существенных замечаний к комплектации и конструкции радар-детектора, особенно учитывая ценовой сегмент, нет. Модель производит неплохое впечатление дизайном и качеством изготовления. Единственное, чего на наш взгляд не хватает — более полной информации по непосредственному использованию устройства в инструкции. ТТХ Artway RD-200 Производитель Artway Модель RD-200 Гарантия 1 год Дисплей Сегментный OLED с ручной регулировкой яркости Индикаторы Нет Управление 3 кнопки, регулятор громкости с выключателем питания Разъемы Питание, Mini-USB Приемник Супергетеродин с цифровой обработкой сигналов Диапазон K (радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П) 24050—24250 МГц Диапазон Ka 33400—36000 МГц Диапазон X (радары Сокол, Барьер) 10425—10625 МГц Детектор лазерного излучения (радары Poliscan, TruCam, UltraLite, Лисд-2, Амата) 800—1000 нм Угол обзора лазерного детектора 360 градусов Дополнительно Ultra-K, Ultra-X, POP Обнаружение комплекса «Стрелка» Есть Обнаружение комплексов контроля средней скорости («Автодория») Есть Уведомления Звуковые сигналы, голос, уведомление на экране Режимы «Трасса», «Город1/2/3», без автоматического переключения Отключение диапазонов Есть (K и Ka) Отключение звуковых оповещений Есть GPS-информатор Есть Обновление базы координат объектов Есть Добавление собственных POI в базу координат Есть (до 100) Добавление «точек тишины» Есть (до 100) Обнаружение камер контроля полосы движения Нет Обнаружение камер контроля стоп-линии Нет Габариты 71×104×33 мм Масса 125 г Длина шнура питания 3 м Питание 12 В Цены и предложения Средняя цена T-13927845 Розничные предложения L-13927845-10 Установка и настройка Рассматриваемая модель использует распространенный вариант крепления на лобовое стекло, состоящий из металлической скобы и пары присосок. Штатных способов регулировки положения у него нет, но для данного типа оборудования это обычно и не требуется. Никаких дополнительных защелок здесь нет — радар-детектор просто «надевается» на металлическую пластину скобы. Учитывая небольшой вес устройства, держится оно вполне надежно. Хотя конечно такая конструкция не очень практична с точки зрения частой установки и снятия. Возможно, более удобно будет использовать входящий в комплект резиновый коврик. Но это в большой степени зависит от особенностей конструкции панели автомобиля. Кабель питания имеет достаточную длину для удобной прокладки по салону, но с установкой разъема для него на левой стороне корпуса можно поспорить. На весеннем солнце корпус радар-детектора заметно нагревается, но негативного влияния на работоспособность отмечено не было. Встроенная батарея для этого типа устройств не требуется, так что в большинстве случаев питание автоматически включается и выключается одновременно с сетью автомобиля. При необходимости принудительно выключить радар-детектор без отключения кабелей можно воспользоваться выключателем питания в колесе регулировки громкости. Несмотря на то, что раздел про обновление встроенной базы координат компания разместила в конце инструкции, начать стоит все-таки именно с него. Для этой операции требуется подключить устройство к компьютеру с операционной системой Windows через кабель Mini-USB (отдельное питание не требуется), скачать с сайта производителя исполняемый файл обновления и запустить его. В тесте использовалась версия от 24.03.2017. Правда, по факту дата файла с базой была 18.02.2017. Может, и мелочь, но неприятно. Процесс обновления занимает буквально несколько секунд и никаких сложностей не вызывает. К сожалению, узнать установленную версию базы невозможно. Заявлено, что в списке представлены объекты из нескольких стран, включая Россию, Казахстан, Белоруссию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Но формат файла закрытый, так что оценить полноту невозможно. Модель имеет встроенное меню для настройки некоторых параметров работы. Доступ к нему осуществляется через длительное нажатие кнопки «Mute». Далее ей же мы выбираем пункты меню, а кнопками «Up» и «Dn» изменяем значения опций. Всего предусмотрено шесть параметров: Проверка звуковых сообщений при включении питания (включено или выключено);

Минимальная скорость для использования звуковых оповещений (от 0 до 90 км/с с шагом 10 км/ч);

Порог скорости для функции предупреждения о высокой скорости (от 0 до 120 км/с с шагом 10 км/ч);

Выбор часового пояса;

Порог превышения скорости для звукового оповещения о стационарных камерах (от 0 до 20 км/ч с шагом 5 км/ч);

Настройка дистанции оповещения GPS-информатора (авто, 400/600/800/1000/1500 метров). Первая настройка скорости используется для отключения всех звуковых сигналов при медленном движении, например в городе. При этом визуальные оповещения сохраняются. Для трасс и стационарных систем GPS-информатора дополнительно можно выбрать порог допустимого превышения относительно указанного в базе камер значения. В случае, если вы не выходите за этот порог, звуковой сигнал оповещения о стационарной камере будет отсутствовать. Производитель называет данную возможность функцией OSL. Еще одно сочетание букв — OCL — используется для обозначения функции автоматического выбора дальности оповещений о стационарных камерах в зависимости от текущей скорости движения транспортного средства: чем выше скорость, тем раньше прозвучит сигнал. Также через это меню осуществляются операции корректировки работы GPS-информатора, в частности удаление установленной ранее пользовательской геоточки, а также установка или удаление «точки тишины». Последняя функция блокирует звуковые сигналы об объектах из встроенной базы в радиусе 500 метров от заданной точки. В меню присутствует и пункт «Информация о поездке», но его предназначение не описано в инструкции. Судя по другим моделям компании, речь вероятно идет о статистике поездки (время, расстояние, максимальная скорость), которая оценивается с момента включения питания. Значения параметров, конечно, сохраняются и при выключении питания. А вот пункта полного сброса на заводские настройки мы не нашли. Использование Несмотря на достаточно жесткие кнопки, пользоваться ими все-таки удобно, поскольку они крупные и легко могут быть найдены на ощупь. К колесу регулировки громкости также нет замечаний. При подаче питания устройство проводит самодиагностику, включает все сегменты дисплея и проигрывает голосовые сообщения (последнюю операцию можно отключить через меню). Процесс очень недолгий и обычно не мешает. Встроенный приемник сигналов GPS работает очень неплохо — быстро находит спутники и после кратковременного и после длительного отключения питания. При движении в условиях плотной городской застройки проблем с приемом сигналов не было. Для добавления своей точки нужно во время движения дважды нажать на кнопку «Mute». Фиксация положения сопровождается звуковым оповещением. Также статус сигнала GPS можно определить по индикатору в левой части экрана. Громкость звуковых оповещений можно легко настроить колесом регулировки. Используется приятный женский голос, который звучит четко и без искажений. Правда, некоторые фразы хотелось бы немного сократить по длительности. Максимальный уровень достаточно высокий, хотя конечно со штатной аудиосистемой этому устройству тягаться сложно. Автоприглушения при повторном сигнале не предусмотрено. Кроме того, предусмотрено отключение голосовых оповещений кнопкой «Mute». Кстати, дополнительно есть голосовые оповещения о текущем времени каждый целый час, но вот отключить их нельзя. Кнопкой «Up» можно выбрать один из трех вариантов яркости дисплея радар-детектора, но в большинстве случаев, вероятно, можно просто использовать максимальный. Он не будет отвлекать и в темное время суток. Благодаря использованию экрана с технологией OLED, обеспечивается высокая контрастность и яркость. Но против солнца шансов у него немного. Устройство поддерживает четыре режима для выбора чувствительности встроенных детекторов радиосигналов и лазера, которые обозначаются «Трасса» и «Город 1/2/3». Переключение между ними осуществляется кнопкой «Dn». Деталей об отличиях этих режимов производитель не предоставляет. Вероятно, речь идет об изменении порогов или других параметров внутренних алгоритмов. Описанные в документации рекомендации по выбору режима выглядят вполне адекватно. Единственная особенность, которую удалось заметить — в режимах «Город» радар-детектор не реагирует на «Стрелки». Кроме того, предусмотрено ручное отключение диапазонов Ka и K длительными нажатиями на «Up» и «Dn». При отсутствии оповещений на экране отображается статус GPS, направление движения, текущее время (во время остановки) или текущая скорость (во время движения), а также знак текущего режима («Трасса» или «Город»). Когда устройство ловит сигнал радара, то на экране появляется мигающее обозначение пойманной частоты, которое сменяется на индикатор уровня сигнала (букву «L» и цифровое обозначение уровня). Одновременно с этим звучит голосовое оповещение диапазона или типа радара (если настройки его не блокируют) и привычные «трели». В целом все стандартно, но чрезмерное мигание разных значков на экране, на наш взгляд, мешает восприятию полезной информации. GPS-информирование работает сходным образом. При приближении к камере контроля скорости звучит голосовое оповещение, в котором также указывается конкретное ограничение скорости на данном участке. Дополнительно может быть голосовое сообщение о превышении с учетом заданного в настройках допустимого порога. На экране в описываемой ситуации начинает мигать расстояние до объекта. После прохождения точки на экран выводится текст «PAS», а в динамике звучит характерный сигнал трели с уменьшением частоты. Данная технология позволяет эффективно оповещать водителя о сложных для детектирования стандартными средствами системах на большом расстоянии, что особенно важно при движении на большой скорости. Поддержка комплексов контроля средней скорости «Автодория» можно считать приятным дополнением. Эти системы использую две камеры, которые не излучают никаких сигналов и не могут быть обнаружены стандартными средствами. При приближении к первой точке звучит голосовое оповещение, в котором также отмечается предел скорости для участка. Далее при движении до второй камеры на экране постоянно показывается буква «A» и цифровое значение текущей средней скорости с момента прохода первой точки. При приближении ко второй точке комплекса звучит голосовое сообщение и начинает отображаться расстояние до нее, а значение средней скорости, к сожалению, пропадает. Получается, что водителю при движении в пределах комплекса нужно или постоянно смотреть на экран или просто включить на круиз-контроле ограничение и отключить его после прохода второй точки. Сравнение с другими аналогичными устройствами при движении в Москве и области показало, что существенных отличий в чувствительности нет, а наполнение GPS-базы соответствует действительности. Однако стоит обратить внимание, что камеры контроля полосы движения в ней отсутствуют, что и указано в характеристиках модели. Заключение Классические модели радар-детекторов, работающие исключительно со встроенными в них приемниками сигналов радаров, сегодня уже мало кого могут устроить. Обеспечить корректное распознавание современных импульсных устройств становится все сложнее. Так что распространение комбинированных устройств с функцией GPS-информатора выглядит вполне ожидаемо. Особенно приятно, что некоторые производители предлагают доступные решения с этой возможностью. Радар-детектор Artway RD-200 выполнен в традиционном формате, имеет крепкий и качественный корпус со стандартными вариантами крепления на стекло и установки на панели приборов. Устройство способно обнаружить, в том числе, и современные системы контроля скорости, а благодаря функции GPS-информатора с обновляемой базой объектов поможет и в сложных городских условиях, и при движении по трассе на большой скорости. Производитель предусмотрел удобную регулировку громкости звуковых сигналов, оперативное изменение некоторых параметров работы кнопками на корпусе и меню для пользовательских настроек, которые помогут повысить комфорт использования устройства. По итогам знакомства с устройством замечание есть разве что к полноте поставляемой в комплекте документации. Непосредственно эксплуатация радар-детектора в ней освещается слабо, но разобраться с этим несложно, даже если вы ранее не имели опыта работы с такими устройствами.





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