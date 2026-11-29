Cygnus XL, как и российские «Прогрессы», сгорают в атмосфере Земли на обратном пути

Вслед за российским «Прогрессом МС-36» к МКС отправился американский космический грузовик Cygnus XL — и это путь в один конец

Компания SpaceX успешно запустила к Международной космической станции грузовой корабль Cygnus NG-25. Старт ракеты Falcon 9 состоялся 29 ноября в 18:47 по московскому времени с площадки SLC-40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Корабль вышел на околоземную орбиту и направился к МКС.

Миссия стала 25-м полётом Cygnus в рамках программы снабжения станции NASA и четвёртым запуском модернизированной версии Cygnus XL. Этот вариант грузового корабля способен доставлять примерно на 30% больше грузов по сравнению с предыдущей модификацией. На борту аппарата находятся около 5 тонн оборудования, запасов и научных экспериментов для экипажа орбитальной лаборатории.

Корабль получил имя S.S. James «Jim» A. Lovell в честь американского астронавта Джеймса Ловелла, который командовал лунной экспедицией Apollo 13 и ещё трижды летал в космос. Среди научного оборудования на борту — эксперименты, связанные с разработкой методов доставки лекарств для лечения рака и остеоартрита, прогнозированием распространения опухолей, борьбой с потерей мышечной массы, совершенствованием датчиков радиации и технологиями производства продуктов питания для длительных космических миссий.

Стыковка Cygnus NG-25 с МКС запланирована на 1 декабря. Астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Делани должны будут захватить корабль с помощью роботизированной руки Canadarm2, после чего его установят у обращённого к Земле стыковочного узла модуля Unity. Разгрузка доставленных припасов и оборудования начнётся после установки корабля.

Cygnus останется пристыкованным к станции до мая 2027 года. Перед завершением миссии его загрузят несколькими тоннами отходов, после чего корабль сведут с орбиты, и он сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В отличие от грузового Dragon компании SpaceX, который возвращается на Землю и приводняется в океане, Cygnus не рассчитан на повторное использование.

Первая ступень Falcon 9 с индексом B1096 использовалась уже в девятый раз. После отделения она успешно выполнила посадку на площадке LZ-40 на мысе Канаверал. Таким образом, SpaceX повторно использовала ускоритель и вернула его на Землю, завершив запуск без потери первой ступени.

Напомним, грузовой корбаль «Прогресс МС-36» с «Теледроидом» на борту запустили с Байконура 24 ноября.