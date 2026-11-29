VPN подключается, соединение с серверами устанавливается, но ничего не загружается: в сети МТС обнаружили странный механизм ограничения зарубежного трафика ⁠ 9

В мобильной сети МТС обнаружили необычный механизм ограничения доступа к зарубежным хостингам. Соединение с серверами устанавливается, сайты начинают загружаться, но передача данных прекращается после получения первых 16 КБ. При этом стандартные проверки не выявляют проблем с доступностью ресурсов.

На проблему обратили внимание разработчики Red Atlas — проекта, отслеживающего доступность зарубежных хостингов из России. В ночь на 28 ноября они проверили инфраструктуру 69 провайдеров и обнаружили сбои на 65 из 689 IP-адресов в мобильной сети МТС (AS30881). Ограничения затронули все проверенные серверы пяти крупных хостингов: Vultr, Hetzner, DigitalOcean, Contabo и OVH. Аналогичная проблема выявлена у Melbicom.

Особенность происходящего заключается в том, что соединение формально работает. TCP-подключение устанавливается, TLS-рукопожатие проходит успешно, однако после начала передачи содержимого обмен данными прекращается. В результате страницы загружаются лишь частично, скачивание файлов зависает, а VPN может показывать активное соединение, фактически не передавая данные.

В контрольном эксперименте с сервером Vultr приложение получило ровно 16 384 байта данных, после чего передача остановилась. При подключении через контрольную точку во Франкфурте тот же файл объёмом 256 КБ загрузился практически мгновенно. Исследователи пока не установили, что именно запускает ограничение, однако совпадение порога с размером одной записи TLS вызывает вопросы.

На двух других проверенных мобильных сетях аналогичных проблем не обнаружили. Доступными оставались соединения через МегаФон, а также российские дата-центры Timeweb и Yandex Cloud. Точное расположение проблемного сегмента сети МТС и оборудование, на котором прекращается передача, пока неизвестны.

Подобные ограничения уже фиксировались в России в июне 2025 года, когда Cloudflare сообщила о проблемах с загрузкой содержимого веб-страниц у части российских пользователей. Нынешние результаты могут указывать на схожий механизм фильтрации трафика, однако доказательств причастности ТСПУ пока нет.