Полупроводники постепенно становятся новым источником глобального доминирования доллара, вытесняя с этой позиции нефть. Такую модель аналитики Deutsche Bank назвали «чиподолларом». Как пишет Fortune со ссылкой на исследование банка, доходы азиатских производителей микросхем всё активнее направляются в американские технологические компании, а не в государственные облигации США.

Впервые в современной истории объём мировой торговли полупроводниками превысил объём торговли нефтью и газом, отметила валютный стратег Deutsche Bank Маллика Сачдева. Профицит азиатских стран в торговле чипами, если исключить Китай, уже сопоставим с профицитом государств Персидского залива от экспорта нефти. Одной из главных причин роста рынка стали масштабные инвестиции операторов облачной инфраструктуры в искусственный интеллект: в следующем году их капитальные затраты могут превысить $1 трлн.

Система нефтедоллара сформировалась после соглашения 1974 года между США и Саудовской Аравией. Королевство обязалось продавать нефть за доллары и направлять часть доходов в американские активы, прежде всего государственные облигации. Взамен Вашингтон гарантировал безопасность Саудовской Аравии и свободу судоходства в Ормузском проливе. Теперь, по оценке Deutsche Bank, на смену этой модели приходит система, в которой азиатские доходы от экспорта чипов поддерживают американский технологический рынок.

В частности, около 90% вложений южнокорейских домохозяйств в акции приходится на рынок США. В целом иностранные инвестиции в американские акции более чем вдвое превышают вложения зарубежных инвесторов в казначейские облигации страны. Эту тенденцию поддерживает структура полупроводниковой отрасли: несмотря на доминирование Азии в производстве микросхем, американские компании получают около 70% её прибыли. Ключевую роль в цепочках поставок передовых чипов играют Япония, Южная Корея и Тайвань.

Однако у «чиподоллара» есть серьёзные риски. Его устойчивость зависит от того, сможет ли спрос на вычислительные мощности оправдать огромные инвестиции в искусственный интеллект. Если ожидания не сбудутся, доходы технологических компаний и спрос на полупроводники могут резко сократиться.

Опасения уже отражаются на фондовом рынке: в последние недели акции технологических компаний снижались на фоне сомнений в продолжении бума ИИ. По данным The Wall Street Journal, падение отдельных бумаг в 2026 году оказалось сопоставимо с обвалом времён краха доткомов в 2000-м. Например, акции Oracle с годовых максимумов потеряли 60% против 37% в 2000 году, а бумаги Seagate — 60% против 37%. При этом нынешняя распродажа в основном затронула компании, связанные с искусственным интеллектом, и производителей оборудования для центров обработки данных.