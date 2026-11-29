Volvo Cars начала обучать человекоподобных роботов AEON непосредственно на автомобильном заводе Бельгии. Это первое предприятие компании, где гуманоидов допустили к освоению реальных производственных операций. Роботы учатся рядом с сотрудниками и действующими автоматизированными системами, задача проекта — проверить, смогут ли они взять на себя повторяющуюся работу и операции, требующие значительных физических усилий.

Обучение проводят специалисты Volvo совместно с подразделением Robotics шведской технологической компании Hexagon. Для этого используется имитационное обучение: робот наблюдает за действиями человека и воспроизводит их. Первое задание AEON — с высокой точностью размещать автомобильные компоненты в специальных производственных приспособлениях. По мере освоения операций сложность будут увеличивать: роботам предстоит работать с несколькими деталями, перемещаться по цеху и взаимодействовать с автоматизированным оборудованием.

AEON отличается от привычных промышленных манипуляторов тем, что может перемещаться между рабочими зонами и выполнять разные задачи. Робот ростом 1,65 м весит 60 кг, оснащён камерами и датчиками для распознавания окружающей обстановки и точной работы с деталями. Вместо ног у него колёсная платформа, позволяющая развивать скорость до 2,4 м/с. Максимальная масса переносимого груза составляет 10 кг.

В первой половине 2027 года Volvo планирует расширить испытания и доставить на завод дополнительные экземпляры AEON. После этого компания намерена перейти к пилотному применению роботов непосредственно в производстве, ориентировочно с середины 2027 года. Volvo рассчитывает использовать их для наиболее физически тяжёлых операций, чтобы снизить нагрузку на сотрудников и сделать рабочие места более эргономичными.