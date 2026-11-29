Учёные из бельгийского Гентского университета и шведского Университета Линчёпинга предложили превратить человеческие волосы в биосовместимый электронный интерфейс для считывания сигналов мозга. Разработку назвали eHAIR. Она может упростить использование электроэнцефалографии (ЭЭГ) и сделать её более комфортной, избавив пациентов от необходимости наносить проводящий гель и специально подготавливать кожу головы.

Обычно волосы мешают электродам получать качественный сигнал, поэтому перед проведением ЭЭГ иногда приходится сбривать волосы, а кожу — обрабатывать специальными средствами. В более сложных случаях для подключения компьютера к нервной системе применяют хирургически имплантируемые интерфейсы. Исследователи предлагают альтернативу: сделать сами волосы частью электронной системы.

Для этого учёные использовали проводящие полимерные покрытия, которые можно наносить на волосы и, при необходимости, удалять. Второй подход предполагает выращивание проводящего полимера непосредственно на отдельных волосяных стержнях. Оба метода позволяют получить устойчивую поверхность с высокой электропроводностью и низким электрическим сопротивлением на границе контакта.

По утверждению авторов исследования, eHAIR обеспечивает сбор ЭЭГ-сигналов без проводящего геля и совместим с обычным измерительным оборудованием, человеческими волосами и кожей. Таким образом, волосы перестают быть препятствием для регистрации мозговой активности и превращаются в функциональный биоэлектронный интерфейс.

Пока речь идёт об исследовательской разработке, а не о готовой технологии для повседневного применения. Однако в перспективе такой подход может сделать нейроинтерфейсы и системы мониторинга мозговой активности менее заметными, более удобными и доступными для длительного использования.