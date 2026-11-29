21 специалист по криптографии создали Cryptography Incident Review Group (CIRG) — независимую экспертную группу, которая будет оценивать достижения в криптоанализе, координировать раскрытие обнаруженных уязвимостей и помогать организациям реагировать на возможную компрометацию систем защиты данных. На официальном сайте уже размещён анонс первого заявления, однако его содержание пока не опубликовано.

В список участников вошли специалисты из Стэнфордского университета*, Массачусетского технологического института (MIT), IBM Research, Корнеллского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего и других организаций. Среди них — криптограф Дэн Бонэ (Dan Boneh), специалист по компьютерной безопасности Мэттью Грин (Matthew Green) и исследователь Вадим Любашевский (Vadim Lyubashevsky). При этом участники выступают в личном качестве, а перечисленные университеты и компании указаны исключительно для обозначения их профессиональной принадлежности.

Источник изображения: Cryptography Incident Review Group (CIRG)

Появление CIRG совпало с обсуждением возможного прорыва в криптоанализе с помощью искусственного интеллекта. 27 ноября американский специалист по теоретической информатике Скотт Ааронсон сообщил, что располагает конкретной информацией о готовящемся крупном достижении ИИ-лабораторий в этой области. При этом он отдельно подчеркнул, что известный ему результат не создаст непосредственной угрозы используемым сейчас криптографическим системам. Отдельно Ааронсон упомянул слухи о других, потенциально более опасных открытиях, но признал, что не располагает конкретными сведениями, позволяющими подтвердить их.

Криптоанализ — это изучение методов обхода криптографической защиты без знания секретного ключа. От его результатов зависит безопасность систем, которыми защищены банковские операции, интернет-соединения, электронные подписи и конфиденциальная переписка. В частности, широко используемая система RSA опирается на сложность разложения произведения двух больших простых чисел на исходные множители. Если появится практически применимый способ обходить подобную защиту, последствия затронут множество цифровых сервисов.

Задача CIRG — не только оценивать подобные открытия, но и помогать организовать ответственное раскрытие информации: определять, кому необходимо сообщить об уязвимости, как уведомить затронутые организации и какие меры позволят сохранить устойчивость криптографической защиты. Пока группа не подтвердила связь своей работы с конкретным открытием ИИ-лабораторий и не назвала предмет предстоящего заявления.