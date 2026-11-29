В Великобритании могут ввести «налог на Netflix». Платить будут все подписчики стриминговых видеосервисов ⁠ 1

В Великобритании могут ввести новый налог, который в СМИ уже назвали налогом на Netflix. Как пишет The Sunday Times, правительство страны готовится расширить уже существующий налог TV Licence таким образом, чтобы он касался стриминговых видеосервисов.

TV Licence — это обязательный ежегодный сбор на право смотреть или записывать телеэфир в целом и пользоваться сервисом BBC iPlayer. Важно, что собранные средства идут в основном на финансирование самой BBC, то есть можно сказать, что на финансирование СМИ в обход государства, что имеет и положительные стороны.

Однако новая поправка сделает так, что подписчикам Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+, Paramount+, NOWTV и HBO Max, которые никакого отношения к СМИ Великобритании не имеют, тоже придется платить ежегодный взнос в размере 180 фунтов стерлингов. Именно столько сейчас платят в рамках TV Licence.

Представитель правительства подтвердил, что изменение лицензии рассматривается, но подробностей не раскрыл.