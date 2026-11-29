В Северной Корее представили ИИ-чат-бот «Источник мудрости» — политику ему обсуждать запрещено
Пока непонятно, самостоятельная это разработка, или китайцы помогли
В Северной Корее представили собственный ИИ-чат-бот под названием AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom» («Источник мудрости»). По данным американского аналитического центра 38 North, разработкой системы занимался Институт исследований технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена совместно с компанией Phurunhanul Trading Co., которая также продаёт смартфоны в стране.
На выставочном стенде проект представили как «разработку генеративной модели ИИ в нашем стиле». В Северной Корее такая формулировка обычно подчёркивает местное происхождение продукта. Однако пока неизвестно, насколько самостоятельно страна создала систему: речь может идти о собственной большой языковой модели, доработанной версии открытой нейросети, системе поиска ответов по одобренным источникам или даже готовой модели с заранее настроенными запросами. Не исключается и помощь китайских разработчиков, учитывая тесные связи Пхеньяна с Пекином.
Пользователям разрешается задавать только вопросы, связанные с наукой и технологиями. Вопросы на общественно-политические темы, а также «некультурные» запросы запрещены. Кроме того, в предупреждении говорится, что пользователь несёт полную ответственность за любые последствия применения чат-бота в злонамеренных целях. Таким образом, власти заранее обозначили границы допустимого общения с системой.
Комментарии (11)
Скоро укаждой братской по режиму и скрепам стране будет такой же!
Достаточно поговорить на любую чувствительную тему с американскими «ИИ», чтобы понять, что их традиционные ценности самые правильные.
Диалог, как правило, идёт так:
— А правда ли, что 2+2=4?
— Нет, неправда. Да, 2+1=3, а 3+1=4, но это не означает, что 2+2=4.
Линия партии в сияющей демократии определила, что 2+2=5, поэтому никакие аргументы не работают.
В северной Корее 🇰🇵 вроде там у них интранет то есть у них закрытый интернет.🤔
Не знаю, может быть, для депутатов коммунистической партии, и для военных сделали данные искусственный интеллект. Обычным гражданским надо каждый год переписывать документ, какое у них электронное устройство и так далее.
И наверное уже давно у них есть искусственный интеллект для военных целей в том числе для Беспилотников.
У них нет коммунистической партии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Прочитайте статью даже в Википедии у них однопартийная партия , плюс идеология чунчхе. или спросите у вашего дорогого искусственного интеллекта то же самое он ответить . 😅 вы даже банально этого не знаете.
В КНДР существуют 3 партии: Трудовая партия Кореи (правящая партия), Социал-демократическая партия Кореи и Партия молодых друзей небесного пути. И не одна не называет себя коммунистической, упоминания марксизма-ленинизма из конституционных документов в своё время убрали. Вы даже банально этого не знаете.
Даже если они это убрали у них по сути коммунизм в стране. И это никто не отменял
Идеология Чучхе - это не коммунистическая идеология. Сильно подозреваю, что за пропаганду марксизма-ленинизма там можно угодить на длительный срок в трудовые лагеря перевоспитания. :)
Цитата по Вашей ссылке:
"По оценке корееведа А. Н. Ланькова, правящий режим КНДР утратил первоначальное идеологическое наполнение, оставил идеи переустройства общества и превратился в «квазисословную монархию»[50]. По мнению группы дипломатов и экспертов Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности, опорой власти в КНДР является номенклатурный правящий класс, сформировавшийся в течение десятилетий «по признаку крови», сплочённый многочисленными родственными и дружескими связями".
Да и нет у них партии с названием "Коммунистическая". :)
https://www.rbc.ru/politics/29/11/2026/6b0be773f21da93c7d26c0f9