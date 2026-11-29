В Северной Корее представили собственный ИИ-чат-бот под названием AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom» («Источник мудрости»). По данным американского аналитического центра 38 North, разработкой системы занимался Институт исследований технологий искусственного интеллекта при Университете имени Ким Ир Сена совместно с компанией Phurunhanul Trading Co., которая также продаёт смартфоны в стране.

На выставочном стенде проект представили как «разработку генеративной модели ИИ в нашем стиле». В Северной Корее такая формулировка обычно подчёркивает местное происхождение продукта. Однако пока неизвестно, насколько самостоятельно страна создала систему: речь может идти о собственной большой языковой модели, доработанной версии открытой нейросети, системе поиска ответов по одобренным источникам или даже готовой модели с заранее настроенными запросами. Не исключается и помощь китайских разработчиков, учитывая тесные связи Пхеньяна с Пекином.

Пользователям разрешается задавать только вопросы, связанные с наукой и технологиями. Вопросы на общественно-политические темы, а также «некультурные» запросы запрещены. Кроме того, в предупреждении говорится, что пользователь несёт полную ответственность за любые последствия применения чат-бота в злонамеренных целях. Таким образом, власти заранее обозначили границы допустимого общения с системой.