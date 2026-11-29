В программном обеспечении Samsung обнаружили подтверждение того, что смартфоны Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат фронтальную камеру с разрешением 16 Мп. На это указывают настройки приложения Camera APK, найденные в прошивке One UI 9.5, сообщает инсайдер Ice Universe.

Макеты Samsung Galaxy S27 Ultra Источник изображения: TechDroider

В коде обнаружены специальные конфигурации для записи видео с фронтальной камеры в режиме Open Gate с разрешением 4640 × 3480 пикселей. Примечательно, что программная платформа камеры Samsung сначала проверяет поддержку именно этого формата и лишь затем переключается на вариант 4000 × 3000 пикселей.

Разрешение 4640 × 3480 соответствует 16,15 Мп. Это может указывать на подготовку новой фронтальной камеры повышенного разрешения для старших моделей линейки Galaxy S27.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

Ранее этот же инсайдер сообщал, что Samsung значительно улучшила яркость и детализацию ночной съёмки в Galaxy S27 Ultra.