В китайской соцсети Weibo появилось фото сверхтяжёлой ракеты CZ-9. На снимке видна хвостовая часть конструкции с отсеками для установки 30 маршевых двигателей. Судя по всему, макет ракеты подготовили для выставки Airshow China 2026, которая пройдёт с 7 по 13 декабря. Не исключено, что на мероприятии представят обновлённую информацию о проекте.

Несмотря на внешнее сходство с американской системой Super Heavy по компоновке двигателей, CZ-9 представляет собой другую ракету. Более того, она крупнее: диаметр составляет 10,6 м против 9 м у Super Heavy. В нынешней конфигурации CZ-9 предполагает возвращаемую первую ступень и две одноразовые. Первые две ступени будут работать на метане, третья — на водороде.

В показанную на фотографии секцию планируется устанавливать 30 двигателей YF-215. Они используют метан и кислород по схеме полного газогенераторного цикла с дожиганием и должны развивать тягу более 200 тонн каждый. Двигатели уже проходят огневые испытания. По этому параметру они приближаются к американским Raptor, применяемым в Starship.

Основная задача CZ-9 на первом этапе — обеспечить китайскую лунную программу. Ракету планируют использовать для доставки к Луне грузов массой не менее 50 тонн. Это существенно превышает возможности американской SLS. В дальнейшем на базе CZ-9 предполагается создать полностью многоразовую сверхтяжёлую транспортную систему, а также другие варианты ракеты.