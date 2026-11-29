Под капотом — гибридная система мощностью 330 л.с., привод — полный, а в салоне новые цвета

FAW Toyota представила на автосалоне в Гуанчжоу обновлённый внедорожник Land Cruiser Prado 250 2027 модельного года. Автомобиль предложили в пяти комплектациях по цене от 450 до 560 тыс. юаней (от 5,55 до 6,9 млн рублей). До 31 декабря 2026 года действует специальное предложение: с учётом временной скидки стоимость начинается от 5,05 млн рублей. К новому модельному году в FAW Toyota обновили отделку салона, экстерьер, внедорожное оснащение.

В частности, версия All-Round TX получила классические круглые фары, отсылающие к внедорожникам Land Cruiser прошлых поколений, включая LC40 и LC70. В салоне улучшили материалы отделки дверей и центральной консоли, добавили два новых варианта оформления — оранжевый и тёмно-зелёный. Также появились более фактурная кожа, отделка под замшу и элементы декора под тёмный хром.

Внедорожные возможности All-Round TX расширили за счёт штатной блокировки заднего дифференциала. Она должна помочь при движении по диагонально вывешенным участкам, грязи и скользким крутым подъёмам. Блокировка устанавливается на заводе и покрывается гарантией автомобиля.

Кроме того, для Prado 2027 предусмотрена специальная версия с заводским тягово-сцепным оборудованием. Она рассчитана на буксировку прицепов, автодомов и перевозку различного outdoor-снаряжения — например, мотоциклов и каяков.

Габариты Land Cruiser Prado 250 2027 составляют 4915 х 1980 х 1925 мм, колесная база —2850 мм. Силовая установка гибридная — на базе 2,4-литрового турбомотора. Мощность системы составляет 330 л.с., крутящий момент — 630 Н·м. Коробка передач — 8-ступенчатая автоматическая. Также предусмотрена адаптивная подвеска и дифференциал Torsen.