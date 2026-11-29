В Китае представили Lexus TZ: 6 мест, 408 л.с., полный привод и 640 км на одной зарядке

Lexus представил на автосалоне в Гуанчжоу новый электрический кроссовер TZ. Мировая премьера модели состоялась в мае 2026 года, старт продаж в Китае запланирован на первый квартал 2027-го.

Внешность автомобиля выполнена в соответствии с новой дизайнерской концепцией Discover Limitless. Вместо традиционной решётки радиатора спереди установлена глухая панель, по краям которой расположены узкие фары. Кроссовер также получил полускрытые дверные ручки и чёрные колёсные диски с аэродинамическим дизайном.

Габариты составляют 5100 × 1990 × 1705 мм, колёсная база — 3050 мм. В салоне — три ряда сидений и шесть мест. Все кресла оснащены подогревом, сиденья первого и второго рядов — и вентиляцией. В оснащение также вошли: аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком, атмосферная подсветка, цифровая панель приборов, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона. При этом Lexus сохранила физические кнопки управления для доступа к самым востребованным функциям.

Электрическая силовая установка включает два мотора общей мощностью 408 л. с. Разгон с 0 до 100 км/ч — за 5,4 секунды. Кроссовер оснащён тяговой батареей ёмкостью 95,82 кВт·ч, заявленный запас хода — 640 км. Быстрая зарядка позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% примерно за 35 минут.

Среди технических особенностей Lexus TZ — подруливающая задняя ось. Кроссовер способен буксировать прицеп массой до 1,5 т.