В Китае не только легковые автомобили переходят на электричество: Zoomlion представила 300-тонный электрический гусеничный кран — с батареей 400 кВт·ч ⁠ 1

Китайская компания Zoomlion представила самый большой в мире (по собственному заявлению производителя) электрический гусеничный кран грузоподъёмностью 300 тонн. Модель ZCC3000AEV дебютировала 27 ноября на выставке bauma CHINA 2026 в Шанхае. Машина оснащена аккумулятором ёмкостью 400 кВт·ч и, как утверждает компания, способна работать не менее 24 часов на одном заряде.

Кран получил распределённую электрическую приводную систему, которая заменяет традиционную дизельную силовую установку. Для подзарядки предусмотрена система быстрой зарядки постоянным током с двумя разъёмами мощностью до 240 кВт. Полное восстановление заряда занимает около двух часов. Кроме того, техника может одновременно работать и заряжаться от сети переменного тока, если на строительной площадке есть подходящее подключение.

Ещё одной новинкой Zoomlion стал полностью электрический портовый кран на пневмоколёсном ходу грузоподъёмностью 55 тонн. Производитель называет его первым полностью электрическим аппаратом в этом классе. Машина использует многомоторную систему привода и может работать более 24 часов. Для неё предусмотрены специальные навесные приспособления, в том числе для перемещения целлюлозы и подъёма грузов с помощью электромагнитов.

Компания также показала электрический автобетононасос с высотой подачи 73 метра. У него раздельные приводы для шасси и насосного оборудования, что, по данным Zoomlion, позволяет снизить общее энергопотребление более чем на 46%. Машина оснащена литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 352 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 200 км. Предусмотрено и подключение к внешнему источнику питания мощностью 120 кВт через промышленную сеть напряжением 380 В.

Электрификация затронула и горную технику. На выставке представили экскаватор ZE4000GEL массой около 400 тонн, оснащённый электродвигателем мощностью 1500 кВт. Он подключается к электросети с помощью кабеля, а автоматическая система его намотки и размотки позволяет машине перемещаться в радиусе до 300 метров от точки подключения. Такое решение предназначено для карьеров и других объектов, где важна продолжительная работа тяжёлой техники.