Это все Boeing 757, эксплуатирующиеся в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало эксплуатантов всех самолётов Boeing 757 провести проверку ранее отремонтированных участков нижней части фюзеляжа. Соответствующая директива лётной годности AD 2026-23-05 вступит в силу 28 декабря и распространяется как на пассажирские, так и на грузовые версии лайнера.

Поводом стали три случая обнаружения трещин в местах ранее выполненного ремонта шпангоутов. Все дефекты выявили в хвостовой секции фюзеляжа, но проверять будут и другие секции.

Требования FAA распространяются на 427 самолётов американской регистрации. Среди крупнейших эксплуатантов Boeing 757, которых затронет директива, — Delta, United, FedEx и UPS. Если проверка обнаружит дефекты, устранить их необходимо до следующего полёта самолёта.

По оценке FAA, проверка одного Boeing 757 может занять до 263 рабочих часов и обойтись примерно в 22 355 долларов. Для всего американского парка из 427 самолётов общие расходы на инспекции могут достигнуть 9,55 млн долларов. Возможные затраты на устранение обнаруженных дефектов в расчёт не включены.