Экспериментально показано управление порошком, аэрозолями, газами и даже электрическим разрядом. Невидимый канал можно изгибать прямо во время работы

Учёные из Хельсинкского университета создали устройство, которое заменяет физические стенки трубы ультразвуком. Оно способно непрерывно перемещать жидкости, твёрдые частицы, порошки, аэрозоли и газ по воздуху, причём направление движения можно менять без механического перемещения самой установки. Команда также продемонстрировала управление электрическим разрядом: вместо хаотичного распространения искра следовала по заданной траектории.

В основе технологии лежит массив из 256 миниатюрных излучателей. Они генерируют ультразвук частотой около 40 кГц. Согласованная работа излучателей формирует вытянутую область акустического давления, действующую как невидимые стенки канала. Звуковые волны создают силы, удерживающие перемещаемое вещество внутри заданной траектории. Для этого разработали особые вытянутые акустические поля, напоминающие по структуре поля Бесселя (математически описываемые волновые структуры, способные сохранять форму вдоль направления распространения).

Главное отличие разработки от существующих систем акустической левитации заключается в возможности перемещать не отдельные капли или частицы, а непрерывный поток вещества. Более того, канал можно изгибать и перенастраивать прямо во время работы. Для разных материалов требуются разные конфигурации акустического поля: режим, подходящий для жидкости, не обязательно удержит мелкий порошок или газ.

В экспериментах водяной поток перемещали по горизонтальной траектории и отклоняли в сторону на 16 мм, не теряя жидкость по пути. Скорость подачи составляла 10–30 мл в минуту. Порошок из диоксида циркония и кремнезёма транспортировали со скоростью 4,2 г в минуту, а пластиковые частицы — до 20 г в минуту. Установка также направляла водяную взвесь и потоки газов, включая углекислый газ и закись азота.

Управление различными агрегатными состояниями вещества с помощью акустических полей Бесселя (EBAF), создаваемых фазированными акустическими преобразователями (PAT). (A) Поперечное сечение изоповерхности акустического давления и расположенный вокруг него массив излучателей, формирующий это поле. (B) Моделируемое распределение акустического давления. (C) Соответствующее распределение акустической радиационной силы (ARF) — силы, с помощью которой звуковые волны воздействуют на вещество. (D–F) Поперечные распределения акустической радиационной силы в различных сечениях вдоль траектории акустического поля. (G–I) Экспериментальная демонстрация управления горизонтальным потоком воды с помощью акустических полей, направленных соответственно влево, прямо и вправо. (J) Составное изображение перемещения полимера в 2 отдельные ёмкости. Левый и правый кадры сделаны при включении акустических полей, направляющих поток соответственно влево и вправо. (K) Демонстрация управления водяным аэрозолем при горизонтальной ориентации акустического поля. (L) Составное изображение, показывающее изменение направления потока закиси азота вверх и вниз. (M) Управление направлением электрической искры в вертикальной плоскости Источник изображения: https://doi.org/10.1073/pnas.2614959123

Отдельный эксперимент продемонстрировал управление электрическим разрядом с помощью акустического поля. Без ультразвука искра от катушки Теслы распространялась хаотично, отклоняясь от контрольного направления на расстояние до 25 мм. После включения акустического канала максимальное отклонение сократилось до 1 мм. Команда показала, что такой подход позволяет направлять разряд вдоль заданной линии, в том числе для бесконтактной сварки пластиковых деталей.

Разработку можно использовать для перемещения веществ, которые сложно транспортировать по обычным трубам: например, агрессивных химических составов, вязких жидкостей и материалов, чувствительных к загрязнению. Отсутствие физических стенок исключает контакт с поверхностью трубы, а электронное управление траекторией позволяет направлять вещества в нужные точки. Среди других возможных применений учёные называют дозирование реагентов, смешивание жидкостей, захват газов и подачу порошков при аддитивном производстве. В частности, экспериментальные скорости подачи уже сопоставимы с диапазонами, используемыми в некоторых процессах 3D-печати, хотя непосредственно промышленную печать эта установка пока не демонстрировала.

Нынешний прототип имеет рабочую длину около 8 см и потребляет примерно 50 Вт — сопоставимо с лампой накаливания. Исследователи отмечают, что несколько таких модулей можно соединять последовательно, увеличивая длину канала.