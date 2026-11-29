У PS5 Pro самые высокие настройки, а настройки для PS5 и Xbox Series X не отличаются. Появились подробности о GTA VI

Разбор кода GTA VI позволил узнать разницу между настройками графики для разных современных консолей. Оказалось, что одно из основных различий кроется в настройках трассировки лучей.

Датамайнер Tex2 раздобыл данные о графических настройках игры на всех четырех поддерживаемых консолях.

Данные, извлеченные из игровых файлов, показывают различия в трассировке лучей, качестве текстур, геометрии и даже симуляции ИИ.

Если говорить о трассировке, то тут есть две настройки. Во-первых, в этом случае качество BVH (Bounding Volume Hierarchy), используемое для трассировки лучей, установлено на уровне Ultra для PS5 Pro, на уровне High для PS5 и Xbox Series X и Low в случае Xbox Series S.

Во-вторых, имеется поддержка трассировки лучей для направленных и локальных теней, но она активна только на PS5 Pro, так как эта приставка заметно мощнее других. При этом на всех консолях, включая PS5 Pro, используется низкое качество отражений.

Если говорить об остальных настройках, они всегда идентичны для PS5 и Xbox Series X, да и для PS5 Pro в большинстве случаев они тоже такие же, хотя есть исключения. В вот у Series S ожидаемо многие настройки заметно снижены.