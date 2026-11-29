Алюминиевый корпус толщиной всего 7,7 мм и масса всего 115 граммов

Тонкий магнитный аккумулятор Cuktech аккумулятора No. 5 Magnetic Energy Card Air вышел в продажу: 5000 мА·ч и 25 Вт за $40

Cuktech запустила продажи в Китае мобильного аккумулятора No. 5 Magnetic Energy Card Air. РРЦ составляет 300 юаней (около $45), а на старте продаж его можно приобрести за 260 юаней (примерно $40).

Это первый ультратонкий магнитный аккумулятор Cuktech. Его толщина составляет около 7,7 мм, а вес — примерно 115 г. Устройство прошло сертификацию по новому китайскому национальному стандарту 2026 года, поэтому его разрешено брать с собой в самолёты и скоростные поезда.

В аккумуляторе используются элементы питания ATL — того же производителя, который поставляет батареи для iPhone. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, напоминающего по материалу и исполнению корпус MacBook. На нём также предусмотрена динамическая световая полоска, которая показывает оставшийся уровень заряда.

Новинка получила обновлённую систему безопасной зарядки OPC Safe Charge 2.1. Она поддерживает два режима питания: магнитную беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и проводную — до 25 Вт.

Встроенная батарея ёмкостью 5000 мА·ч, по заявлению производителя, способна обеспечить смартфону до 34,4 часа дополнительной автономной работы. Для крепления предусмотрен магнит силой 13 Н, который позволяет быстро зафиксировать аккумулятор на задней панели телефона.