Физики предложили расширенную модель, в которой тёмная материя может состоять из хиггсино — гипотетических частиц, связанных с бозоном Хиггса в теориях сверхсимметрии. Она способна объяснить необычное событие, зарегистрированное экспериментом LUX-ZEPLIN: отдачу ядра ксенона с энергией 248 кэВ. Авторы проверили расчёты не только по данным LZ, но и с учётом ограничений обсерватории IceCube, в которой не обнаружили ожидаемых нейтрино от возможной аннигиляции частиц тёмной материи внутри Солнца.

В модели хиггсино представлены двумя нейтральными состояниями с небольшой разницей масс. При столкновении с ядром ксенона более лёгкая частица может перейти в тяжёлое состояние, передав ядру значительную энергию. Именно такой механизм способен дать редкую отдачу высокой энергии, подобную событию LZ. Расчёты авторов показывают, что подходящие варианты модели имеют разницу масс примерно 350–525 кэВ.

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Результат зависит от массы хиггсино и принятого распределения скоростей тёмной материи в окрестностях Солнечной системы. В частности, авторы учитывали влияние Большого Магелланова Облака: его гравитация может увеличивать долю особенно быстрых частиц в окрестностях Млечного Пути. Это существенно для модели, поскольку столкновения с ядрами ксенона, способные возбуждать более тяжёлое состояние хиггсино, требуют высокой скорости частицы.

Наиболее лёгкий вариант — хиггсино массой около 1,1 ТэВ, которое могло бы образоваться в ранней Вселенной в количестве, соответствующем наблюдаемой плотности тёмной материи, — оказался лишь на границе совместимости с данными LZ и IceCube. Более тяжёлые варианты выглядят убедительнее: при определённых предположениях расчёты допускают массы от примерно 2 ТэВ до сотен ТэВ и выше. Например, вариант с массой около 2 ТэВ остаётся совместимым с обоими экспериментами при учёте влияния Большого Магелланова Облака и без дополнительного ограничения, основанного на отсутствии событий в более высокоэнергетическом диапазоне LZ.

Однако это не означает надёжное открытие частиц тёмной материи. Сами авторы подчёркивают, что выводы зависят от ещё недостаточно точно измеренных параметров: распределения скоростей частиц, их взаимодействия с веществом внутри Солнца и эффективности охлаждения после захвата солнечной гравитацией. Есть и экспериментальная неопределённость: LZ пока не опубликовал калибровку эффективности регистрации ядерных отдач в дополнительном высокоэнергетическом диапазоне. Кроме того, ограничения IceCube для масс выше 10 ТэВ в работе приходится оценивать экстраполяцией.

Проверить модель можно будет по новым данным о высокоэнергетических ядерных отдачах, более точным расчётам солнечного захвата частиц и независимым поискам следов тёмной материи.