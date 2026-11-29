Заявка на сделку с EMAG Group появилась в немецком антимонопольном ведомстве: компания выпускает станки для изготовления и шлифовки зубчатых колёс, необходимых приводам человекоподобных роботов

Tesla подала заявку на приобретение активов немецкой компании EMAG Group — производителя промышленного оборудования для обработки и шлифовки зубчатых колёс. Документ зарегистрировали в Федеральном ведомстве по делам картелей Германии 23 ноября 2026 года, а публично информация появилась 27 ноября.

Сделка связана с подготовкой производства человекоподобных роботов Optimus, которым требуются сложные механические приводы.

Речь идёт именно о покупке активов, а не всей EMAG. Немецкая компания из Залаха, расположенного неподалёку от Штутгарта, выпускает станки для изготовления металлических деталей, в том числе зубчатых колёс и компонентов редукторов. Такие механизмы передают движение от электродвигателей к суставам робота. EMAG отдельно отмечает, что производство гибких шлицевых элементов и планетарных зубчатых колёс относится к наиболее сложным операциям обработки деталей для робототехники.

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Стоимость сделки, точный перечень приобретаемых активов и количество затрагиваемых сотрудников не раскрываются. В заявке также пока не указано, какое именно подразделение Tesla выступает покупателем. Немецкое антимонопольное ведомство должно рассмотреть уведомление и принять решение о допустимости сделки.

Для Tesla собственное производство зубчатых колёс может стать ещё одним способом контролировать стоимость и объёмы выпуска компонентов Optimus. Ранее Илон Маск заявлял о начале раннего производства роботов на высокопроизводительной линии во Фримонте. Компания также озвучивала планы выпускать до 1 млн роботов в год на этом предприятии и до 10 млн в год в Техасе. Покупка производственных активов EMAG вписывается в курс на локализацию изготовления ключевых компонентов, хотя сама заявка пока не подтверждает ни масштаб сделки, ни сроки её реализации.