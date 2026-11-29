Теперь с ИИ можно общаться, не открывая рта: InvisiSpeech создала устройство для беззвучного общения с ИИ — оно крепится прямо на зубы человека ⁠ 2

Исследователи разработали необычное устройство InvisiSpeech, которое крепится к зубам и позволяет разговаривать с искусственным интеллектом беззвучно — достаточно просто двигать губами и языком, не произнося слова вслух.

Разработкой занимается исследовательская группа Sensing, Interaction & Perception Lab (SIPLAB). Устройство относится к классу интерфейсов беззвучной речи (Silent Speech Interfaces, SSI), которые позволяют распознавать речь без обычного голосового общения. По замыслу создателей, технология обеспечит приватное взаимодействие с ИИ, не привлекая внимания окружающих.

InvisiSpeech крепится вокруг задних коренных зубов. Внутри корпуса находятся датчик для улавливания речевых сигналов, миниатюрная батарея, магнитный разъём для зарядки и контроллер с поддержкой Bluetooth Low Energy, который передаёт данные на внешнее устройство. Электроника размещена в гибком корпусе, напечатанном на 3D-принтере из биосовместимой смолы, безопасной для человека.

Для распознавания речи разработчики используют Whisper — модель OpenAI, способную преобразовывать аудиоданные в текст и переводить речь с разных языков. Таким образом, пользователь может обращаться к ИИ, не издавая ни звука.

Технологии беззвучного распознавания речи исследуются ещё с 1980-х годов, однако InvisiSpeech предлагает необычный подход: вместо внешних датчиков или громоздких гарнитур устройство размещается непосредственно во рту.