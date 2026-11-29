Теперь с ИИ можно общаться, не открывая рта: InvisiSpeech создала устройство для беззвучного общения с ИИ — оно крепится прямо на зубы человека
Работает на базе модели OpenAI Whisper
Исследователи разработали необычное устройство InvisiSpeech, которое крепится к зубам и позволяет разговаривать с искусственным интеллектом беззвучно — достаточно просто двигать губами и языком, не произнося слова вслух.
Разработкой занимается исследовательская группа Sensing, Interaction & Perception Lab (SIPLAB). Устройство относится к классу интерфейсов беззвучной речи (Silent Speech Interfaces, SSI), которые позволяют распознавать речь без обычного голосового общения. По замыслу создателей, технология обеспечит приватное взаимодействие с ИИ, не привлекая внимания окружающих.
InvisiSpeech крепится вокруг задних коренных зубов. Внутри корпуса находятся датчик для улавливания речевых сигналов, миниатюрная батарея, магнитный разъём для зарядки и контроллер с поддержкой Bluetooth Low Energy, который передаёт данные на внешнее устройство. Электроника размещена в гибком корпусе, напечатанном на 3D-принтере из биосовместимой смолы, безопасной для человека.
Для распознавания речи разработчики используют Whisper — модель OpenAI, способную преобразовывать аудиоданные в текст и переводить речь с разных языков. Таким образом, пользователь может обращаться к ИИ, не издавая ни звука.
Технологии беззвучного распознавания речи исследуются ещё с 1980-х годов, однако InvisiSpeech предлагает необычный подход: вместо внешних датчиков или громоздких гарнитур устройство размещается непосредственно во рту.
Комментарии (2)
У них задача - впихнуть этот ИИ куда угодно, хоть в рот, хоть в ж... Ибо никак не получается заработать на нём хотя бы треть, потраченную на ИИ.