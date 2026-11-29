Галактики и их скопления распределены во Вселенной не случайным образом: они образуют гигантскую космическую паутину из плотных узлов, соединяющих их нитей и разделяющих эти структуры почти пустых областей. Нити служат каналами, по которым к скоплениям поступают материя и галактики, однако их внутреннее устройство до сих пор описано значительно хуже, чем структура отдельных гало тёмной материи. Международная группа учёных обнаружила, что плотность тёмной материи в таких нитях подчиняется почти универсальному профилю: он сохраняется при изменении массы соединяемых объектов, длины нитей и эпохи существования Вселенной.

Для анализа команда использовала высокодетализированную космологическую симуляцию TNG50-1. Её расчётная область имеет протяжённость 51,7 мегапарсека, а масса одной частицы тёмной материи составляет около 450 тысяч масс Солнца. Учёные изучили распределение вещества на пяти этапах — при красных смещениях 0, 0,5, 1, 2 и 3, то есть охватили значительную часть истории формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Но сначала им пришлось исправить проблему, способную радикально менять результаты подобных измерений.

Обычно оси космических нитей выделяют алгоритмом DisPerSE, который анализирует карту плотности вещества. Однако такая карта строится на сетке конечного разрешения и сглаживается, поэтому найденная программой ось может проходить в стороне от настоящего максимума плотности. Чтобы точнее определить положение нити, учёные разработали метод «сжимающегося цилиндра»: вокруг предполагаемой оси размещают цилиндр, вычисляют центр масс находящихся внутри частиц тёмной материи, затем уменьшают радиус и повторяют расчёт. Процедуру продолжают, пока положение оси практически перестаёт меняться. В отдельных случаях уточнение смещало её на 20 килопарсек, а рассчитанная плотность вещества в центральных областях возрастала на 1–1,5 порядка величины.

Источник изображения: Volker Springel (Max Planck Institute for Astrophysics) et al

После коррекции учёные сопоставили профили плотности разных нитей. В обычных единицах расстояния они заметно различались, но картина менялась, когда расстояние от оси нити делили на радиус Вирила на её конце — условную граница гало, внутри которой плотность вещества существенно выше космического среднего. После такого масштабирования профили сближались и демонстрировали почти одинаковую форму на всех исследованных этапах эволюции Вселенной. Зависимость от массы конечных гало и длины нитей также оказалась слабой.

Иными словами, у космических нитей обнаружилась структурная самоподобность, которая уже известна для гало тёмной материи: их внутреннее устройство можно описывать общей закономерностью при подходящем масштабе.

Однако в центре нитей обнаружился ещё один важный эффект. Резкий рост плотности тёмной материи объяснялся не только веществом, распределённым вдоль самой нити: значительную часть давали небольшие гало, встроенные в её структуру. Чтобы отделить их вклад, учёные исключили частицы, гравитационно связанные с гало массой более 10⁸ (сто миллионов) масс Солнца, и учли объём, который эти гало занимают. После этого центральная плотность снизилась в отдельных областях на 2 порядка, а у оставшегося распределённого вещества проявилось относительно плоское ядро в пределах примерно 0,1 радиуса Вирила.

Получается, что видимый избыток плотности в центре нити во многом создают небольшие гало, а не плавно распределённая тёмная материя.

Разделение двух компонентов позволило проследить и изменение способа, которым вещество поступает к крупным скоплениям. На ранних этапах истории Вселенной в нитях было относительно больше гладко распределённой тёмной материи. Позднее всё большая её доля оказывалась собрана в небольшие гало ещё до того, как вещество достигало массивных узлов космической паутины. Авторы подчёркивают, что результат получен на высокодетализированной симуляции с относительно небольшим объёмом: для проверки закономерности нужно сравнить расчёты с большими областями Вселенной, чтобы проверить единый способ описывать структуру космических нитей и то, насколько сильно выводы о ней зависят от точности определения осей.