Тайваньская Foxconn намерена производить половину всех ИИ-серверов в мире в течение ближайших нескольких лет. Председатель компании Ян Лю сообщил, что производитель уже достиг прежней цели в 40% мирового рынка и рассчитывает увеличить долю до 45% уже в 2027 году. Следующая планка — 50%.

Foxconn — крупнейший в мире контрактный производитель электроники, известный прежде всего сборкой устройств Apple и выпуском серверного оборудования для Nvidia. Компания намерена расширять производство в Азии, Северной Америке и Европе, в том числе увеличивать мощности американских предприятий. По словам Лю, производственные площадки Foxconn смогут выпускать следующее поколение графических процессоров Nvidia и сетевое оборудование, хотя объёмы заказов и графики поставок пока не раскрываются.

Источник изображения: Foxconn

ИИ-серверы уже стали главным двигателем роста компании. В III квартале 2026 года подразделение облачных и сетевых продуктов, в которое входит их производство, обеспечило 54% выручки Foxconn. Общая квартальная выручка достигла рекордных 3,02 трлн новых тайваньских долларов (около $91,7 млрд), увеличившись на 46% год к году. За первые 9 месяцев 2026 года капитальные затраты компании составили около $4,9 млрд — на 43% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Параллельно Foxconn обсуждает дальнейшее сотрудничество с OpenAI. Компании уже договорились о совместной разработке нескольких поколений серверных стоек для дата-центров, включая системы охлаждения, кабели и оборудование электропитания. Ян Лю подтвердил, что встречался с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и работает над новым соглашением, однако его условия пока не раскрываются. Первоначальное соглашение 2025 года не предусматривало обязательств OpenAI по закупке оборудования.

Увеличение доли Foxconn до 50% означало бы, что компания будет выпускать каждый второй ИИ-сервер в мире. При этом речь идёт именно о производстве серверов, а не о контроле над рынком ИИ-чипов: оборудование Foxconn по-прежнему использует ускорители Nvidia. Масштабирование производства отражает растущий спрос на вычислительную инфраструктуру, необходимую для обучения и работы крупных моделей искусственного интеллекта.