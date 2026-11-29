Материалы, которые одновременно обладают электрическими и магнитными свойствами, рассматриваются как перспективные кандидаты энергоэффективной электроники. К таким веществам относятся мультиферроики: их электрическую поляризацию можно переключать небольшим напряжением, а связанное с ней магнитное состояние использовать для считывания информации. Это открывает перспективу создания памяти и логических элементов, которым требуется меньше энергии, чем традиционным компонентам.

Однако долгое время мешал один фундаментальный барьер: при уменьшении толщины плёнки до размеров, необходимых для микросхем, материал переставал вести себя предсказуемо и стабильно. Этот эффект называют «мёртвым слоем».

Команда инженеров Университета Брауна предложила способ сохранить свойства феррита висмута (BiFeO₃) даже в плёнке толщиной 1,6 нм. Это примерно 4 элементарные ячейки кристаллической решётки. Учёные выращивали материал на подложке из скандата диспрозия: небольшое несовпадение размеров их кристаллических решёток создаёт сжимающее напряжение, которое помогает сохранить необходимую атомную структуру феррита висмута. Второй элемент конструкции — тонкий металлический слой рутената стронция. Он экранирует внутренние электрические поля, которые в обычных условиях нарушают электрическую поляризацию материала.

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Вместе эти два приёма решают обе причины возникновения «мёртвого слоя»: деформацию кристаллической структуры и разрушительное воздействие внутренних полей. В результате даже при толщине 1,6 нм феррит висмута сохраняет сегнетоэлектрические и магнитные свойства.

Но сохранением исходных характеристик результат не ограничился. В сверхтонкой структуре учёные обнаружили признаки альтермагнетизма — необычного магнитного состояния, сочетающего некоторые особенности ферромагнетиков и антиферромагнетиков. Первые создают сильный магнитный сигнал, который легко считывать, но их поля могут мешать плотному размещению элементов на чипе. Вторые способны работать быстрее и почти не создают таких помех, однако их магнитное состояние сложнее обнаружить. Альтермагнетики потенциально позволяют совместить быстрое переключение с хорошо различимым сигналом.

Авторы подтвердили сохранение электрического и магнитного порядка с помощью исследований на атомном уровне, магнитных измерений и спектроскопии. Работа показывает, что мультиферроики можно стабилизировать при толщине, подходящей для будущих электронных компонентов. Однако до готовых процессоров и памяти ещё предстоит создать работающий вычислительный чип и измерить, насколько конкретное устройство на основе результатов исследования сможет снизить энергопотребление.