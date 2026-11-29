Сверхпроводящие компоненты для квантовых схем обычно требуют специальных конструкций и отдельных технологических процессов. Команда учёных из Quantum Motion и нескольких научных организаций показала, что сверхиндуктор можно изготовить с помощью стандартного 22-нм CMOS-процесса GlobalFoundries — без разработки отдельной производственной платформы.

Ключом к разработке стал нитрид титана (TiN), тонкие плёнки которого уже используются в структуре резисторов коммерческого техпроцесса. При глубоком охлаждении материал переходит в сверхпроводящее состояние и приобретает высокую кинетическую индуктивность — свойство, позволяющее создавать чрезвычайно компактные индуктивные элементы. Учёные использовали эти плёнки для изготовления сверхиндуктора площадью всего 18 мкм². Его плотность индуктивности оказалась примерно в 10 000 раз выше, чем у обычных спиральных катушек, применяемых в CMOS-микросхемах.

Чип на печатной плате и увеличенные изображения двух типов индуктора Источник изображения: Swift, T.H., Gomez-Saiz, A., Olivieri, F. et al.

На том же кристалле разместили резонатор со сверхиндуктором и кремниевую квантовую точку. Вместе они образовали радиочастотный одноэлектронный транзистор (rfSET) — чувствительный датчик электрического заряда, который используют в полупроводниковых квантовых компьютерах для считывания состояния кубитов. В работе речь идёт не просто об отдельном сверхпроводящем элементе, а о готовом сенсорном узле, интегрированном в кремниевую микросхему.

В испытаниях датчик смог обнаруживать очень слабые электрические сигналы, возникающие при изменении заряда квантовой точки. За 4 наносекунды измерения отношение полезного сигнала к фоновому шуму достигло 4500. Иными словами, сигнал оказался в 4500 раз сильнее помех. Авторы также рассчитали, что для получения сигнала, едва различимого на фоне шума (с отношением сигнал/шум 1), устройству теоретически достаточно всего 1 пикосекунды — одной триллионной доли секунды. Такая чувствительность достигается благодаря особым электрическим свойствам сверхпроводящего нитрида титана: его индуктивность меняется в зависимости от силы сигнала, а резонатор помогает преобразовать эти изменения в измеряемый радиочастотный отклик.

Следующий этап — интеграция резонатора с многозатворными транзисторами и демонстрация быстрого считывания состояний спиновых кубитов с высокой точностью. Использование материалов, уже предусмотренных коммерческим CMOS-процессом, открывает путь к созданию более сложных сверхпроводящих схем на обычных кремниевых производствах.