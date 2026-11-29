Универсальная модель учится понимать физический мир по видеозаписям, отрабатывает действия в симуляциях и совершенствуется на опыте настоящих роботов

Стартап Embo собрал $110 млн на создание «ИИ-мозга» для роботов, который учится по видео из интернета

Стартап Embo собрал $110 млн на создание «ИИ-мозга» для роботов, который учится по видео из интернета ⁠ 3

Стартап Embo привлёк $110 млн в рамках посевного раунда для разработки универсального искусственного интеллекта для роботов. Компания создаёт модель, которая должна научиться понимать физический мир, распознавать объекты и предсказывать результаты взаимодействия с ними. В отличие от чат-ботов, работающих с текстом, эта система предназначена для управления физическими устройствами.

Обучение начинается с больших массивов видеозаписей из интернета: по ним модель осваивает закономерности поведения объектов и физических взаимодействий. Затем модель отрабатывает двигательные навыки в симуляциях, после чего дообучается на опыте настоящих роботов, в том числе гуманоидных.

Источник изображения: Embo

Embo рассчитывает таким способом создать систему, способную действовать в незнакомых ситуациях, где современные роботы часто допускают ошибки. Для этого компания также использует обучение с подкреплением — метод, при котором модель совершенствует поведение на основе обратной связи о результатах своих действий.

Среди инвесторов стартапа — Khosla Ventures, DST Global и Nvidia. Команда Embo объединяет специалистов, работавших над проектами в Google DeepMind, Meta* Superintelligence Labs, Nvidia Cosmos, Калифорнийского университета в Беркли и Массачусетского технологического института.

Embo работает над направлением, которое называют world action models: такие модели объединяют понимание окружающего мира с планированием и выполнением физических действий. В этой области уже действует компания World Labs, которую основала в 2024 году «крёстная мать ИИ» Фэй-Фэй Ли, привлёкшая $230 млн на разработку пространственного интеллекта.