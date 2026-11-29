SpaceX скупает частоты для прямого подключения смартфонов к интернет-спутникам Starlink — на этот раз компания Илона Маска заинтересовалась диапазоном 900 МГц в США

Американская компания Anterix рассматривает возможность продажи принадлежащих ей лицензий на использование радиочастот в диапазоне 900 МГц. Как сообщает Bloomberg, интерес к этим частотам проявила SpaceX Илона Маска, развивающая спутниковую связь Direct-to-Device (D2D), которая позволяет подключать обычные смартфоны напрямую к спутникам.

Anterix входит в число крупнейших владельцев лицензий на диапазон 900 МГц в США. Её частотные ресурсы охватывают 48 континентальных штатов, а также Гавайи, Аляску и Пуэрто-Рико. Основные активы компании находятся в диапазонах 896–901 и 935–940 МГц.

Ранее Anterix преимущественно предоставляла частоты в долгосрочную аренду энергетическим компаниям. Они использовали их для создания собственных беспроводных сетей, обеспечивающих связь между объектами электросетевой инфраструктуры. Теперь компания рассматривает возможность продать оставшиеся лицензии одному покупателю. По словам руководителя направления корпоративного развития Anterix Криса Гуттмана-Маккейба, компания уже ведёт переговоры с потенциальными претендентами.

Сейчас коммунальные и энергетические предприятия используют около 15% частотных ресурсов Anterix — остальные 85% остаются незадействованными. Компания намерена расширить способы их монетизации, рассматривая не только долгосрочную аренду, но и прямую продажу лицензий.

Интерес SpaceX к этому диапазону связан с развитием спутниковой связи D2D. 10 августа 2026 года компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) предложение изменить требования к освоению низкочастотного спектра. SpaceX предложила разрешить владельцам лицензий выполнять эти требования как за счёт наземных сетей, так и с помощью спутниковой связи. Уже на следующий день Anterix публично поддержала инициативу, отметив, что она может ускорить коммерческое использование соответствующих частот.

Дополнительные перспективы для диапазона 900 МГц появились после того, как 29 октября FCC продвинулась в рассмотрении предложения изучить возможность включения этих частот в правила Satellite Supplemental Coverage (SCS), предусматривающие использование спутников для расширения покрытия мобильных сетей. Однако окончательные правила пока не приняты. В отчётности за второй квартал 2027 финансового года, опубликованной 10 ноября, Anterix отдельно отметила этот шаг регулятора.