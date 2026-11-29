Trainium3 обеспечивает маржу 73,5% при работе с моделью GLM-5.3 против 53% у Nvidia GB300, несмотря на существенно более скромные вычислительные характеристики

Собственный ИИ-ускоритель Amazon Trainium3 оказался выгоднее Nvidia GB300 по расчётной марже при генерации токенов моделью GLM-5.3. Согласно оценкам аналитической компании SemiAnalysis от 27 ноября, маржа Trainium3 с использованием программного обеспечения vLLM достигает 73,5%, тогда как у GB300 с SGLang она составляет 53%.

При этом преимущество обнаружилось несмотря на заметно более слабые характеристики чипа Amazon.

Теоретическая производительность Trainium3 при вычислениях FP4 составляет около 17% от показателя Blackwell Ultra, используемого в GB300. Пропускная способность памяти HBM достигает 4,9 ТБ/с на ускоритель — примерно 60% от уровня GB300. Однако при генерации текста скорость во многом зависит не от вычислительной мощности, а от того, насколько быстро ускоритель может считывать веса модели и данные KV-кэша из памяти.

Источник изображения: сгенерировано Muse

По оценке SemiAnalysis, Trainium3 обеспечивает около 60% пропускной способности памяти GB300, но обходится примерно в 30% его совокупной стоимости владения. В расчёт последней входят амортизация оборудования, электроэнергия, размещение в дата-центре и другие расходы.

Сравнение проводилось при скорости генерации 135 токенов в секунду на пользователя, загрузке оборудования на 60% и трёхлетней аренде. Стоимость продажи токенов принималась равной опубликованному тарифу Z.ai для GLM-5.3.

Однако преимущество не универсально. На этапе обработки запроса до появления первого токена, когда нагрузка сильнее зависит от вычислительной мощности, Trainium3 в некоторых сценариях уступает GB300. Кроме того, расчётная маржа получена только для одной модели. Результаты для других нейросетей и обновлённого программного обеспечения могут изменить соотношение.