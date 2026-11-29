Судя по коду бета-версии One UI 9.5, Samsung готовит для Galaxy S27 целый набор новых функций Galaxy AI. Некоторые из них уже обнаружены на Galaxy S26 Ultra, однако смартфон не может их запустить: приложения проверяют специальный идентификатор версии ИИ, который Samsung обозначает как 20271 и прямо связывает с будущей линейкой S27.

Исследователи изучили код сразу нескольких приложений в One UI 9.5 Beta 1 и обнаружили десятки функций, доступ к которым ограничен этим идентификатором. Среди них — новые возможности редактирования фотографий, инструменты камеры, распознавание таблиц, дополнительные функции обработки звонков, голосового ввода и персонализированных рекомендаций.

Новые возможности Gallery и Photo Editor

В приложении Gallery появится функция Recompose, позволяющая с помощью ИИ менять ракурс фотографии, а Shorts сможет превращать снимки в короткие видео. Также обнаружены подсказки с вариантами творческой обработки фотографий, новые стили Restyle и другая модель генерации изображений. В коде последняя обозначена как GPT, в то время как на других устройствах используется GEMPIX. Какой именно ИИ имеется в виду, пока неизвестно.

Кроме того, появится возможность генерировать стикеры из вырезанных объектов на фотографиях, а видеоредактор получит отдельную вкладку Creative Studio. Функция Gen Video позволит создавать ролики продолжительностью от 3 до 10 секунд, в разрешении от 360p до 4K, используя одну или несколько фотографий. Предусмотрены форматы 9:16 и 16:9, возможность включать или отключать звук и генерация по текстовым запросам. На сохранённые ролики будут добавляться водяные знаки и сведения о происхождении ИИ-контента.

Новые инструменты камеры

В приложении камеры обнаружены ProScan с возможностью выравнивания страниц и сканирования разворотов книг, режим Monitor View в Pro-режиме и Dynamic Frame — функция, которая будет подсказывать пользователю, как лучше кадрировать снимок.

В режиме видеосъёмки Samsung Log появятся два новых LUT-профиля — Forest и Underwater.

ИИ научится распознавать целые таблицы

AI Select сможет распознавать таблицы целиком, прокручивать выделенные области двумя пальцами и копировать данные в табличном формате. Также появится кнопка Add to Memory для сохранения выделенной информации в новом приложении Samsung Memory и извлечение событий с помощью облачного ИИ Samsung.

Инструмент Extract Text в камере, галерее и других приложениях получит возможность выделять сразу несколько фрагментов текста и отображать распознанные таблицы в отдельном представлении.

Новые функции Now Brief и звонков

Персонализированный сервис Now Brief получит карточки с новостями, рекомендациями Spotify, напоминаниями о днях рождения и дополнительными возможностями Galaxy Premium, включая автоматизацию задач с помощью Bixby.

В системе обработки звонков появятся обнаружение поддельных вызовов, запись звонков и функция Scam Detection для сторонних приложений. Google Scam Detection, судя по коду, расширит поддержку языков: помимо американского английского, появятся британский и австралийский английский, немецкий, испанский и французский. Также во время звонков появится Audio Eraser для более чистой передачи голоса, а Call Assist будет включён по умолчанию для VoIP-приложений.

Другие изменения затронут клавиатуру, диктофон и переводчик. Samsung Keyboard сможет убирать из голосового ввода слова-паразитов, диктофон — разделять речь одновременно говорящих людей, а AI Vision получит перевод с использованием облачных сервисов Google.

В коде обнаружены признаки того, что часть возможностей будет привязана к подписке Galaxy AI Premium. В частности, это касается генерации видео, ИИ-инструментов Gallery и Photo Editor, а также функции Ask Anything в браузере Samsung. Пользователям будут предлагать купить дополнительные кредиты, повысить тариф и получить увеличенные лимиты.

Линейку Galaxy S27, согласно предварительным данным, представят в январе 2027 года. Если компания будет придерживаться прежних правил выпуска новых версий One UI, то эти модели станут первыми с предустановленной One UI 9.5.