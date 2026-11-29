Компания Vivo представила в России смартфон X500e. Новинка пришла на смену модели X300e.

Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750 × 1260 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 7 Gen 4. Объём ОЗУ — 8 ГБ, флеш-памяти — 256 или 512 ГБ. Устройство работает под управлением OriginOS 7 на базе Android 17.

Основная камера включает три датчика: 50-мегапиксельный Sony LYTIA 700V (в составе главного модуля), 50-мегапиксельный Sony IMX882 (в составе перископного модуля с 3-кратным оптическим зумом) и 8-мегапиксельный (в составе модуля со сверхширокоугольным объективом). Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и автофокус.

Габариты смартфона — 157,52 × 74,33 × 7,69 мм, масса — 203 г. Задняя панель выполнена из стекла, рамка — из металла. Смартфон защищён от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, NFC, eSIM, Bluetooth 5.4 и ИК-излучатель.

Аккумулятор BlueVolt ёмкостью 7200 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. По заявлению Vivo, за 30 минут батарея заряжается до 50%.

В России смартфон представлен в зелёном и сером цветах. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.

По характеристикам X500e практически полностью повторяет Vivo V80, представленный на некоторых других рынках. Поэтому новинка, вероятно, является переименованной версией этой модели. При этом в российской спецификации не упоминается бренд Zeiss, а также не предусмотрены некоторые варианты расцветки и конфигурация со 128 ГБ памяти.