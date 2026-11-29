На платформе Hugging Face обнаружили 5 вредоносных репозиториев с ИИ-моделями, которые содержат скрытые Windows-вирусы или инструкции для запуска вредоносного кода через ИИ-агентов. По данным специалиста по кибербезопасности Düzgün, изучившего 3,27 млн публичных репозиториев, эти модели скачали 2428 раз.

Главная особенность атаки — вредоносная программа может находиться непосредственно внутри файла нейросети, а сама модель при обычном общении выглядит совершенно исправной.

В наиболее подробно изученной кампании злоумышленники использовали формат GGUF, распространённый для локального запуска языковых моделей. Они дописали исполняемый файл Windows в конец файла модели, за областью, содержащей веса нейросети. Программы для запуска моделей эту часть не читают, поэтому вредоносный код не мешает загрузке и работе ИИ-модели. Затем злоумышленники изменили шаблон общения (инструкцию, определяющую, как формируются запросы к модели), добавив скрытое указание начинать каждый ответ с команды PowerShell. Пользователь видит обычный ответ нейросети, но в его начале оказывается команда, которая извлекает троян из файла модели и запускает его. Само общение с нейросетью заражения не вызывает: для этого необходимо самостоятельно выполнить предложенную команду.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Обнаруженный троян получил название ollie. После запуска он способен закрепиться в Windows, похищать сохранённые пароли из Chrome, Edge и Brave, обращаться к расширениям криптокошельков Phantom и MetaMask, перехватывать нажатия клавиш, читать содержимое буфера обмена, делать снимки экрана и получать изображение с веб-камеры. Для связи с управляющим сервером он использует сеть Tor, а в периоды бездействия компьютера запускает майнинг криптовалюты Monero. При этом исследователь обнаружил и вторую кампанию: в 3 других репозиториях скрытые инструкции пытались заставить ИИ-агентов с доступом к терминалу самостоятельно скачать и выполнить вредоносный скрипт. Содержимое этого скрипта установить не удалось.

Для проверки подобных угроз разработчик выпустил GGUF Radar — открытый инструмент, который анализирует файлы моделей и их шаблоны общения без запуска нейросети. Он проверяет наличие скрытых исполняемых данных и подозрительных инструкций, а также может создавать очищенную копию GGUF-файла, сохраняя исходные веса модели. Инструмент работает не только с локальными файлами, но и с репозиториями Hugging Face.