Сбер представил прототип оптоэлектронного тензорного процессора на базе интегральной фотоники — он способен выполнять до 1 трлн операций в секунду. Разработку анонсировали на международной конференции AI Journey. По заявлению компании, по производительности новинка сопоставима с ведущими мировыми образцами оптических вычислительных ускорителей.

Процессор работает на частоте 600 МГц и за один такт выполняет умножение матрицы размером 32×32 на входной вектор. Матричные вычисления осуществляются непосредственно в фотонной интегральной схеме, а остальные операции выполняются электронной частью устройства. Архитектура фотонного чипа полностью разработана специалистами Сбера.

В основе новинки лежит технология интегральной фотоники, позволяющая использовать свет для выполнения вычислений. Элементы, отвечающие за кодирование матриц и векторов, работают на частоте до 5 ГГц, что, по словам разработчиков, позволяет существенно увеличить производительность оптических вычислительных ядер.

В Сбере рассчитывают, что развитие таких процессоров позволит ускорить и удешевить выполнение ИИ-запросов, повысить энергоэффективность инференса и упростить масштабирование больших языковых моделей и ИИ-агентов в коммерческих сервисах. Кроме того, собственная архитектура фотонных чипов рассматривается как один из шагов к развитию отечественной вычислительной инфраструктуры.