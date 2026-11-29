Samsung выпустила обновление для Galaxy S23 FE, но это не One UI 9.0, а ноябрьский патч

Samsung выпустила новое обновление для Galaxy S23 FE, однако это не One UI 9.0 на базе Android 17, которую многие ждут. Вместо этого смартфон получил ноябрьский патч безопасности 2026 года, исправляющий 179 уязвимостей в предыдущей версии прошивки. Обновление пока распространяется в Южной Корее и имеет номер S711NKSSJEZK3.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

One UI 9.0 компания начала распространять в сентябре, сначала обновила флагманские и наиболее актуальные устройства, а затем приступила к более доступным моделям. Большинство совместимых смартфонов и планшетов уже получили новую версию системы, но до Galaxy S23 FE дело пока не дошло. Samsung не сообщила, когда именно Galaxy S23 FE получит One UI 9.0.