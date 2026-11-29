Samsung впервые покажет собственного человекоподобного робота на выставке CES 2027, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Компания делает ставку не на эффектные движения и акробатические трюки, а на способность выполнять точные и повторяющиеся операции на производстве. Разработка станет первым публичным результатом работы специального подразделения Robot Experience (RX), созданного в июле 2026 года.

Как сообщает южнокорейское издание Electronic News, 26 ноября совет директоров Samsung посетил исследовательский центр компании в Сеуле, где в течение полутора часов наблюдал за демонстрацией робота. Разработчики показали управление всем телом машины, а также работу манипуляторов и кистей при захвате и перемещении предметов. Конкретные характеристики и название устройства пока не раскрываются.

Особое внимание Samsung уделила роботизированным кистям. При их создании компания использовала технологии высокоточной обработки и сборки, накопленные при массовом производстве шарниров для складных смартфонов Galaxy. Приводы соединены с суставами каждого пальца, благодаря чему робот может быстро менять положение пальцев, вращать предметы и корректировать хват прямо в ладони, не выпуская объект.

На корпусе робота также предусмотрен гибкий дисплей, разработанный с применением технологий складных экранов. Он будет отображать состояние устройства и помогать ему взаимодействовать с людьми. Естественные движения разработчики отрабатывали двумя способами: робот наблюдал за действиями человека и обучался имитировать их, а затем многократно повторял упражнения в виртуальной среде.

Разработка связана с планами Samsung к 2030 году превратить свои заводы в Южной Корее и других странах в автономные предприятия с управлением на основе искусственного интеллекта. Компания намерена постепенно внедрять производственных роботов для сборки, обслуживания оборудования и перемещения материалов. Для обучения машин Samsung собирает данные на собственных предприятиях и создаёт пилотную производственную линию и центр сбора данных в городе Куми.