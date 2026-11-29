Samsung Electro-Mechanics не согласилась уменьшить стоимость многослойных керамических конденсаторов (MLCC) по требованию Apple. Это редкий случай, когда поставщик предпочёл не уступать одному из крупнейших заказчиков. Об этой ситуации сообщил корейский ресурс Money Today.

Причиной давления на партнёров стал рост стоимости памяти DRAM и NAND, который увеличивает расходы производителей электроники. Во время недавнего отчёта Apple глава компании Джон Тернус признал, что в третьем квартале подорожание памяти удалось компенсировать за счёт имеющихся запасов и переговоров о снижении цен на другие компоненты. Однако в четвёртом квартале давление со стороны стоимости памяти, по его словам, усилится.

Чтобы избежать повышения цен на собственную продукцию, Apple попыталась добиться дополнительных уступок от производителей компонентов, в том числе Samsung Electro-Mechanics. Но корейская компания отказалась снижать цены на MLCC, посчитав, что выделение специальных производственных мощностей под заказы Apple не принесёт достаточной выгоды без повышения стоимости комплектующих.

Samsung Electro-Mechanics не слишком зависит от заказов Apple, которые составляют лишь небольшую долю её выручки от продаж конденсаторов. Раньше компания соглашалась выпускать компоненты по индивидуальным спецификациям американского производителя, чтобы укрепить позиции среди ведущих мировых поставщиков. Однако нынешний бум искусственного интеллекта изменил ситуацию: стандартные комплектующие больших объёмов теперь приносят гораздо больше прибыли. Производители всё активнее перенаправляют мощности на выпуск MLCC с высокой ёмкостью для серверов ИИ, что привело к дефициту даже обычных конденсаторов для потребительской электроники. По данным Mirae Asset Securities, сроки поставки MLCC достигли 40 недель — более чем втрое выше исторического среднего показателя в 12 недель.

После повышения цен дистрибьюторами в июне и августе Samsung Electro-Mechanics в основном завершила переговоры о пересмотре стоимости с крупными клиентами. Более широкое повышение цен ожидается в первом квартале следующего года. TrendForce прогнозирует, что в четвёртом квартале отдельные категории конденсаторов для потребительской электроники подорожают на 25–30%, а компоненты для серверов ИИ — на 10–20%. Дополнительную уверенность Samsung дают долгосрочные контракты примерно с 50 клиентами, которые в следующем году обеспечат загрузку около 60% производственных мощностей, объём которых оценивается в 6–7 трлн вон (4,5–5,25 млрд долларов).

Из-за кризиса DRAM Apple также отказалась от краткосрочных контрактов на закупку памяти и начиная с 2027 года планирует заключать соглашения сроком на четыре-пять лет. При этом цены будут определяться рыночными условиями, а не требованиями Apple. Бум искусственного интеллекта меняет правила игры во всей отрасли, и даже компания, годами добивавшаяся уступок от поставщиков, теперь вынуждена считаться с новой реальностью.