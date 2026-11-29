Samsung может получить заказы на производство новых серверных процессоров для Amazon и Google. По данным отраслевых источников, южнокорейская компания рассматривается в качестве дополнительного подрядчика для выпуска чипов Graviton 6 и Axion 3, которые должны перейти на 2-нанометровый техпроцесс. Это позволит Amazon и Google снизить зависимость от TSMC, испытывающей трудности с удовлетворением растущего спроса на передовые полупроводники.

Ожидается, что Graviton 6 и Axion 3 представят во второй половине 2027 года. Однако полноценные заказы Samsung, вероятно, начнёт получать только в 2028-м — после завершения разработки и оптимизации производственного процесса. Первые партии процессоров, таким образом, могут выпускаться преимущественно на мощностях TSMC.

Samsung уже работает над адаптацией 2-нанометровой технологии для высокопроизводительных вычислений. Важную роль в этом процессе играет сотрудничество с разработчиком программного обеспечения для проектирования микросхем Cadence. Компания также подтвердила, что подразделение Amazon Annapurna Labs использует её инструменты для разработки следующего поколения процессоров Graviton. Это может упростить подготовку дизайна чипов к производству на предприятиях Samsung.

Интерес к альтернативному производителю связан с ростом спроса на серверные процессоры. Распространение агентных систем искусственного интеллекта меняет конфигурацию дата-центров: по оценкам TrendForce, соотношение центральных процессоров и ИИ-ускорителей сокращается с привычных 1:8 до 1:1–1:2. В результате облачным платформам требуется значительно больше CPU.

У TSMC, в свою очередь, дефицит производственных мощностей. По отраслевым оценкам, в 2026 году неудовлетворённый спрос на 3-нанометровые пластины может достигнуть примерно 600 тысяч единиц. Даже ожидаемое увеличение мощностей этого техпроцесса на 40% в следующем году не позволит полностью устранить дефицит. Значительную часть производства, как утверждается, занимает Nvidia, на которую может приходиться 55–60% выпуска 3-нанометровых чипов. Кроме того, TSMC наращивает производство процессоров Vera для Nvidia, Axion 2 для Google и Graviton 5 для Amazon.