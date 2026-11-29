Российские учёные синтезировали ранее неизвестный ферромагнитный материал из группы силицидов, который сохраняет магнитные свойства при нагреве до 397 градусов Цельсия. Это рекордная температура для материалов данного класса, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ. Разработка может стать основой для создания постоянных магнитов, способных работать в условиях высоких температур.

Исследование проводилось группой физиков под руководством профессора МИЭМ ВШЭ Сергея Демишева. Учёные синтезировали поликристаллический твёрдый раствор моносилицидов железа и родия и изучили его магнитные свойства. Ферромагнетики широко применяются в технике, однако при достижении высокой температуры теряют способность сохранять устойчивое магнитное поле. Например, некоторые неодимовые магниты начинают необратимо деградировать уже при нагреве примерно до 80 градусов Цельсия, что ограничивает их применение.

Исследователям ещё предстоит выяснить, какие особенности структуры нового материала обеспечивают столь высокую термостойкость. Раскрытие этих механизмов может помочь в разработке новых магнитных материалов для работы в условиях сильного нагрева.