Подразделение Robbyant, занимающееся разработкой воплощённого искусственного интеллекта (ИИ для систем, взаимодействующих с физическим миром), внутри китайской Ant Group открыло исходный код двух моделей для навигации роботов — LingBot-Map 2.0 и LingBot-Navi. В испытании на городском маршруте протяжённостью 5,2 км первая модель сократила среднюю ошибку картографирования с 31,12 до 4,72 метра — примерно на 85% по сравнению с предыдущей версией.

LingBot-Map 2.0 создаёт трёхмерную карту окружающего пространства по мере движения робота. Одна из главных сложностей такой навигации — постепенное накопление ошибок: чем дальше робот удаляется от начальной точки, тем сильнее его представление о собственном положении может расходиться с реальным. Для компенсации этого эффекта разработчики применили метод Geometric Context Reshaping, который корректирует пространственную информацию непосредственно во время работы модели. По данным Robbyant, система обходится без дополнительных модулей распознавания ранее посещённых мест и отдельной оптимизации графа перемещений.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Модель обрабатывает 27,51 кадра в секунду на видеокарте Nvidia RTX 5090. На тесте Oxford Spires ошибка составила 3,92 метра, а на наборе данных KITTI — 9,42 метра. Вторая разработка, LingBot-Navi, использует возможности картографической модели и добавляет долговременную пространственную память: робот может сохранять сведения о ранее пройденных участках и использовать их в следующих поездках. Кроме того, модель понимает маршрутные инструкции на естественном языке, поэтому для навигации не обязательно заранее задавать последовательность контрольных точек.

У открытой публикации есть коммерческое ограничение. LingBot-Navi и первоначальная LingBot-Map 1.0 распространяются по лицензии Apache 2.0, разрешающей коммерческое использование, тогда как веса LingBot-Map 2.0 доступны только для некоммерческих проектов. Компаниям, которые захотят применять улучшенную модель в коммерческих роботах, потребуется отдельное соглашение с Robbyant.