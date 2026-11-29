Представлен UBTech Walker S3 — китайский гуманоидный робот, который сможет работать до восьми часов без остановки на замену батареи ⁠ 3

UBTech представила промышленного гуманоидного робота Walker S3, который, по словам компании, стал легче, быстрее, мощнее и умнее предшественника. Разработчик также заявляет о повышении эффективности внедрения робота на 38% и точности движений собственной антропоморфной кисти на 22%.

Walker S3 имеет рост 174 см и весит 59,3 кг — на 14,29% меньше предыдущего поколения. В конструкции используются облегчённые материалы аэрокосмического класса. Количество кабельных соединений удалось сократить на 66%, а винтов — на 50%, что упрощает конструкцию и обслуживание. Робот имеет 51 степень свободы. Новая конструкция тазобедренных суставов позволяет передвигаться с человекоподобной походкой со скоростью до 2 м/с.

Вычислительная мощность Walker S3 увеличилась в пять раз и достигла 2070 TOPS. Робот использует большую модель VLA, которая повышает эффективность адаптации к новым задачам более чем на 50%. Система зрения включает девять распределённых камер, в том числе обновлённую стереоскопическую систему с двумя 3-мегапиксельными камерами. По заявлению UBTech, это позволило повысить точность распознавания на 46%.

Walker S3 способен работать до восьми часов за одну смену. Он оснащён двумя аккумуляторами с поддержкой горячей замены, которую можно выполнить примерно за 30 секунд без остановки работы робота.

Кроме того, Walker S3 получил модульную конструкцию с быстрым демонтажем и заменой рук и рабочих инструментов. Это позволило сократить время устранения неисправностей на 76%. При разработке использовались стандарты автомобильной промышленности, за счет чего сложность сборки снизилась на 40%. Доля локализованных компонентов в цепочке поставок превышает 93%.