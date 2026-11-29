Представлен обновленный Hyundai Custo: дизайн как у Hyundai Palisade, 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор 245 л.с. Цена — от 190 тыс. юаней (2,4 млн рублей) ⁠ 2

Hyundai обновила минивэн Custo — премьера рестайлинговой модели состоялась на автосалоне в Гуанчжоу 28 ноября. Автомобиль получил изменения в экстерьере, интерьере и оснащении. Стартовая цена составляет 190 тыс. юаней (2,4 млн рублей), продажи должны начаться в декабре.

Передняя часть минивэна оформлена в новом стиле — в духе Hyundai Palisade. Также предусмотрена приветственная световая анимация. Покупателям предложат восемь вариантов окраски кузова. Габариты Hyundai Custo составляют 4959 × 1850 × 1733 мм, колёсная база — 3055 мм.

Автомобиль сохранил традиционные дверные ручки и получил 18-дюймовые многоспицевые колёсные диски. Короткий передний свес и длинная колёсная база формируют характерные пропорции минивэна. Сзади установлены объединённые световой полосой фонари с С-образными элементами по краям, хромированная накладка и спойлер на крыше.

В салоне — цифровая приборная панель с экраном диагональю 10 дюймов и крупный 27-дюймовый дисплей разрешением 4K. В основе медиасистемы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8295. Также предусмотрены кресла с «нулевой гравитацией» и 64-цветная атмосферная подсветка. В отделке используются материалы с замшевой текстурой и мягкие панели дверей.

Hyundai Custo предложат с двумя бензиновыми турбомоторами: 1,5-литровым мощностью 170 л. с. и 2,0-литровым мощностью 245 л. с. Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Передняя подвеска — со стойками McPherson, задняя — полузависимая торсионная балка. Подушек безопасности шесть.