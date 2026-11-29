Первый иностранный астронавт китайской станции готовится вернуться на Землю: для встречи экипажа собрали медицинскую группу ⁠ 1

Китайские экипажи «Шэньчжоу-23» и «Шэньчжоу-24» 28 ноября провели церемонию передачи управления орбитальной станцией «Тяньгун». Тайконавты «Шэньчжоу-23» передали сменщикам символические ключи от станции. Одновременно стало известно, что первый иностранный астронавт, побывавший на китайской орбитальной станции, пакистанец Мухаммад Зишан Али, возвращается на Землю на корабле «Шэньчжоу-23».

Вместе с Али на Землю отправятся тайконавты Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Чжиюань возглавит экипаж возвращения. Все 3 участника экспедиции уже завершили запланированные задачи.

Посадка ожидается в ближайшие дни на площадке Дунфэн на севере Китая. По данным Китайского агентства пилотируемых космических полётов (CMSA), наземные службы уже готовятся к приёму экипажа.

Источник изображения: CCTV News

При этом один из участников нынешней экспедиции останется на орбите: Чжу Янчжу продолжит работу на станции вместе с командиром «Шэньчжоу-24» Тан Хунбо и тайконавтом У И. Ему предстоит участвовать в годовом эксперименте по пребыванию человека на орбите.

Перед возвращением Али провёл видеоконференцию с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба сухопутных войск страны фельдмаршалом Асимом Муниром. Его полёт стал первым случаем участия иностранного астронавта в экспедиции на китайскую орбитальную станцию. Кроме того, экипаж «Шэньчжоу-23» доставит с «Тяньгун» на Землю предмет, который китайские официальные лица назвали «таинственным подарком».