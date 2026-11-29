Но тут не мощного CPU или GPU

Объём чуть больше полулитра, но можно установить 96 ГБ ОЗУ и два SSD. Представлены мини-ПК Zotac Zbox MI658 и MI678

Компания Zotac выпустила на рынок мини-ПК Zbox MI658 и MI678, которые при объёме чуть более полулитра позволяют использовать до 96 ГБ ОЗУ.

Новинки идентичны во всём, кроме процессора. В младшей версии установлен Core Ultra 5 335, а у старшей это Core Ultra 7 365, но при этом между собой эти CPU отличаются лишь частотой, и то незначительно.

Каждый ПК предлагает два слота для DDR5 с поддержкой до 96 ГБ памяти. У Zotac многие мини-ПК предлагаются как в виде Barebone-систем, так и в полностью готовых вариантах, и пока нет данных, сколько ОЗУ будет в последнем случае.

Учитывая, что и процессорная часть, и iGPU тут весьма средние, необходимости в 96 ГБ памяти нет, и большинство сценариев по работе с ИИ тоже не подойдут.

Что касается остального, можно выделить два слота для SSD, пару портов Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 и размеры 150 х 150 х 29 мм.