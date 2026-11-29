В лабораторных испытаниях батарея с таким графитом выдержала зарядку на скорости, эквивалентной четырём минутам, и сохранила 80% ёмкости после 1000 циклов

Один из главных барьеров для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов — графитовый анод. Во время зарядки ионы лития должны проникать между слоями углерода, и скорость этого процесса ограничивает время пополнения запаса энергии. Учёные из Университета Райса в США предложили изменить структуру графита ещё на этапе производства: для этого они используют никелевый катализатор и короткий мощный электрический импульс.

Исходным материалом служит нефтяной кокс — богатый углеродом остаток переработки нефти. К нему добавляют небольшое количество соединения никеля, после чего пропускают электрический импульс. Смесь на мгновение нагревается почти до 2500 °C, а углерод превращается в упорядоченный графит всего за 0,2 секунды. Классический способ производства синтетического графита же требует длительного нагрева при высоких температурах.

Никель помогает атомам углерода выстроиться в упорядоченные слои. При этом расстояние между ними немного увеличивается, благодаря чему ионам лития становится легче проникать внутрь анода. При этом роль никеля не сводится к его присутствию в готовом материале: команда удалила более 99% остаточного металла, но улучшенные свойства графита сохранились.

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В тестах аккумулятора новый материал показал обратимую удельную ёмкость 347,4 мА·ч/г при скорости зарядки 0,25C. При 15C она составляла 158,8 мА·ч/г. Последний показатель соответствует теоретической зарядке за 4 минуты при номинальной ёмкости батареи. После 1000 циклов зарядки и разрядки аккумулятор сохранил 80% первоначальной ёмкости. По этим показателям новый графит превзошёл обычный коммерческий материал и графит, полученный методом импульсного нагрева.

У технологии есть и производственное преимущество. Согласно расчётам, новый способ позволяет сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов при получении графита более чем на 80%. Себестоимость производства синтетического графита для быстрой зарядки, согласно опубликованной работе, может снизиться до 80% — до $0,84 за килограмм.

Пока что команда продемонстрировала свойства материала в лабораторном аккумуляторе, а не в серийной батарее электромобиля. Четырёхминутная зарядка остаётся ориентиром, который предстоит проверить при масштабировании технологии и создании полноразмерных аккумуляторных блоков.