Новый BMW iX5 сертифицировали в Китае — колесная база больше, чем у BMW X7 ⁠ 4

BMW готовит к выходу на китайский рынок новый электрический кроссовер iX5. Автомобиль уже сертифицирован китайским Минпромом, то есть BMW-Brilliance получило разрешение на выпуск модели.

На данный момент в Китае сертифицирована версия с индексом 60L. От глобального iX5 она отличается удлинённым кузовом: колёсная база пятиместного кроссовера составляет 3165 мм — на 60 мм больше, чем у флагманского BMW X7.

Дизайн новинки выполнен в стиле фирменной концепции Neue Klasse. Кроссовер получил скрытые дверные ручки, панорамную крышу, подсвечиваемую решётку радиатора и декоративные накладки на боковых порогах.

Силовая установка BMW iX5 представлена двумя электродвигателями общей мощностью 575 л. с. Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд аккумулятора с 10 до 80% чуть более чем за 20 минут. В оснащении также входят пневматическая подвеска и широкий набор электронных помощников водителя.