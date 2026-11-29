Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) разрешило Neuralink начать ключевое клиническое исследование имплантируемого нейроинтерфейса Link на людях с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) — прогрессирующим заболеванием, при котором гибнут двигательные нейроны, постепенно лишая человека возможности управлять мышцами.

Это первое в США ключевое клиническое испытание имплантируемого интерфейса «мозг — компьютер». Оно должно оценить безопасность и эффективность системы.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Участники исследования будут использовать мозговой имплант, чтобы управлять цифровыми устройствами непосредственно сигналами мозга. Система распознаёт нервную активность, связанную с намерением совершить движение, и преобразует её в команды для компьютера. Neuralink намерена оценить не только техническую работоспособность устройства, но и то, насколько оно помогает пациентам сохранять самостоятельность в повседневной жизни. Отдельное внимание уделят долгосрочной безопасности и надёжности импланта.

Имплант Neuralink размером примерно с монету устанавливается в отверстие в черепе. От него отходят тонкие гибкие провода с электродами, которые считывают активность нейронов. Полученные сигналы передаются компьютеру, где программное обеспечение преобразует их в команды.

Предстоящее испытание продолжит работу, начатую в предыдущих исследованиях: по данным Neuralink, импланты уже получили более 30 участников в США, Канаде и Великобритании.

Набор участников Link уже открыт. Разрешение FDA относится именно к проведению клинического исследования, а не к коммерческому применению устройства. Его результаты должны показать, насколько безопасно и эффективно Neuralink может помогать людям с тяжёлым параличом управлять цифровыми устройствами без физических движений.