Нейросеть без Linux: энтузиаст написал операционную систему на 24 КБ для запуска Qwen3 — она загружается за 74 миллисекунды ⁠ 1

Разработчик Алексей Фатеев, известный на GitHub под ником alesha-pro, создал минималистичную операционную систему для запуска больших языковых моделей без Linux и других привычных ОС. Весь проект написан на ассемблере x86-64 и занимает всего 24 КБ. Система загружается непосредственно на аппаратном уровне, без промежуточных систем, и способна запускать языковую модель Qwen3-0.6B.

По словам разработчика, такой подход позволяет сократить время запуска до 74 миллисекунд, а производительность при работе с LLM оказывается до 54% выше по сравнению с обычными программными решениями. Миниатюрная ОС загружается за считаные миллисекунды и предназначена для выполнения одной конкретной задачи — запуска нейросети.

Проект получил название Bare-Metal Bootable Qwen3-0.6B OS. В отличие от привычной системы, здесь нет полноценного ядра Linux, фоновых служб, пользовательского интерфейса и множества универсальных функций. Разработчик оставил только необходимый минимум для загрузки оборудования и выполнения модели.