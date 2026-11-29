Настоящий монстр автономности от Honor — Honor X90 Pro Max сертифицирован с аккумулятором 13 300 мАч и 90-ваттной зарядкой ⁠ 1

По данным инсайдера Experience More, в декабре состоится премьера Honor X90 Pro Max — аппарат уже сертифицирован в Китае. Согласно данным регулятора, аппарат получит аккумулятор емкостью 13 300 мАч, 90-ваттную зарядку и поддержку диапазона N79.

Ранее другой известный инсайдер, Digital Chat Station, сообщал, что Honor тестирует новую батарею номинальной ёмкостью 13 300 мА·ч. Её типичная ёмкость, как ожидается, составит около 13 500 мА·ч. Также смартфону приписывают экран с диагональю 7 дюймов.

Honor уже выпустила несколько смартфонов с аккумуляторами ёмкостью свыше 10 000 мА·ч. Среди них — модели серий Win, Win RT и Win Turbo, а также Power2 и X80 Pro Max.

Инсайдер Experience More точно сообщил дату анонса Snapdragon 8 Gen 5, а также назвал первые смартфоны на его основе.