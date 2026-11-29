3 декабря в 15:14 по восточному времени США (23:14 мск) произойдёт сближение с космическим зондом Europa Clipper. Он станет доступен для наблюдений в достаточно крупные любительские телескопы в некоторых районах южной Европы и Африки.

Аппарат пройдёт на расстоянии примерно 3140–3450 км от поверхности Земли. Это второй гравитационный манёвр миссии: в марте 2025 года зонд уже пролетел в 884 км над Марсом, использовав его притяжение для изменения траектории и снижения скорости. Теперь Земля, напротив, поможет ему разогнаться и направиться к внешним областям Солнечной системы. Такие манёвры позволяют менять скорость и направление полёта без расходования большого количества топлива.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Во время сближения все 9 научных приборов Europa Clipper будут собирать данные о Земле. Полученные измерения сравнят с уже известными характеристиками планеты, чтобы проверить работу оборудования и уточнить его калибровку. Особое значение это имеет для магнитометра ECM: он должен измерять изменения магнитного поля Юпитера вблизи Европы. Под воздействием магнитного поля газового гиганта в предполагаемом солёном океане под ледяной корой спутника возникают электрические токи, создающие собственное магнитное поле. По его характеристикам учёные рассчитывают подтвердить существование океана и оценить его глубину и солёность, а также толщину ледяной оболочки.

Учёные получат возможность проверить и другие приборы миссии. Тепловизор E-THEMIS будет сканировать Землю каждые 8 часов, измеряя инфракрасное излучение и проверяя способность обнаруживать температурный градиент. На Европе он будет искать участки с повышенной температурой, которые могут указывать на близость подповерхностной воды или её выход на поверхность. Ультрафиолетовый спектрограф Europa-UVS будет изучать атмосферу и поверхность Земли, а его показания сравнят с наблюдениями аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который одновременно направит на Землю сканер LAMP. Эти измерения помогут подготовить наблюдения разреженной атмосферы Европы.

После земного манёвра Europa Clipper продолжит перелёт протяжённостью около 2,9 млрд км. Прибытие к Юпитеру запланировано на апрель 2030 года. Для выхода на орбиту газового гиганта аппарат сначала использует гравитацию его крупнейшего спутника Ганимеда, чтобы снизить скорость, а затем включит двигатели для торможения. В дальнейшем он выполнит серию близких пролётов Европы, измеряя толщину её ледяной оболочки и изучая состав поверхности. Главная задача миссии — выяснить, существуют ли подо льдом условия, способные поддерживать жизнь.