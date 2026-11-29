Среди белков семейства CRISPR-Cas известна компактная группа Cas12m. Её представители способны находить определённые участки ДНК и связываться с ними, но до сих пор их не считали полноценными молекулярными ножницами: способность разрезать генетический материал у них обнаружить не удавалось. Это ограничивало интерес к Cas12m как к инструменту редактирования генома, хотя небольшие размеры белков могли бы облегчить их доставку внутрь клеток.

Международная команда под руководством учёных Токийского университета проверила множество вариантов Cas12m с помощью специально разработанной системы отбора на основе бактерии Escherichia coli. В результате удалось обнаружить два белка, способных разрезать ДНК при участии направляющей РНК: UnCas12m3 и UnCas12m4a. Таким образом, неспособность к разрезанию оказалась не общим свойством всей группы Cas12m.

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Чтобы выяснить, чем активные белки отличаются от неактивных, учёные использовали криоэлектронную микроскопию — метод, позволяющий определять трёхмерную структуру молекулярных комплексов с атомным разрешением. Сравнение показало, что одного наличия каталитического центра RuvC недостаточно. Для разрезания ДНК необходима ещё и особая двухступенчатая деформация одной из её цепей: она создаёт механическое напряжение возле участка, где происходит разрыв.

Затем исследователи изменили отдельные аминокислоты в неактивных белках, ориентируясь на полученные структурные данные. Им удалось восстановить способность разрезать ДНК у вариантов TfCas12m3 и MmCas12m2. Это особенно важно: теперь можно не только искать природные активные Cas12m, но и целенаправленно конструировать новые варианты, меняя отдельные элементы их молекулярной структуры.

В работе также проверили потенциал найденных белков для редактирования генома. Однако до создания универсального инструмента авторам предстоит повысить эффективность и точность разрезания ДНК, а также определить, насколько хорошо компактные белки работают в разных клетках и подходят для практических задач. Главный результат нынешней работы — обнаружение активных Cas12m и установление структурных принципов, которые позволяют превращать их в молекулярные ножницы.