Эксперимент JOINS проверит два способа соединения металлов с помощью робота, а сам корабль доставит на станцию около 5 тонн оборудования, припасов и научных установок

29 ноября ракета Falcon 9 компании SpaceX должна отправить к Международной космической станции грузовой корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman. Запуск миссии NASA CRS-25 намечен с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Корабль доставит на орбиту около 4990 кг научного оборудования, экспериментов, запасов для экипажа и комплектующих станции.

Один из наиболее интересных грузов — установка JOINS (JOining Demonstrations IN-Space), разработанная Lockheed Martin. Она должна проверить возможность роботизированной сварки металлических деталей непосредственно на орбите. Эксперимент охватывает два метода: лазерную сварку, при которой металл расплавляется и соединяется под воздействием лазерного луча, и сварку трением с перемешиванием — вращающийся инструмент разогревает и перемешивает металл, не доводя его до плавления. Испытания проведут на образцах из алюминия и нержавеющей стали. Начать работу установка должна в марте 2027 года.

Источник изображения: SpaceX

Такие технологии нужны для сборки и ремонта крупных конструкций прямо в космосе. Антенны, солнечные батареи, радиаторы и другие элементы орбитальной инфраструктуры могут оказаться слишком большими для размещения внутри одной ракеты. Если их удастся соединять уже после доставки на орбиту, это снимет часть ограничений, связанных с размерами грузовых отсеков. NASA рассматривает подобные технологии и в контексте будущих лунных миссий.

Источник изображения: SpaceX

Ещё один заметный эксперимент — Ohalo III, установка для выращивания растений. Она должна проверить способы подачи воды к корням и более эффективного использования внутреннего объёма камеры. Такие эксперименты помогут разработать системы производства пищи для длительных космических экспедиций, в которых экипажам придётся меньше зависеть от регулярных грузовых поставок с Земли.

В составе груза также летит эксперимент DNA Nano B: с помощью микрогравитации учёные намерены получать наночастицы, имитирующие структуру ДНК и предназначенные для адресной доставки лекарств в плотные ткани, включая хрящи и опухоли.

Cygnus XL назван в честь американского астронавта Джеймса «Джима» Ловелла, участника полётов Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 и Apollo 13. Это третий полёт увеличенной версии корабля. Если запуск состоится по расписанию, то 1 декабря астронавты Джессика Уоткинс и Люк Делани захватят его манипулятором Canadarm2, после чего наземные операторы пристыкуют Cygnus к модулю Unity. Корабль должен оставаться на станции около 5–6 месяцев, а затем покинуть её и сгореть в атмосфере вместе с накопившимся мусором.